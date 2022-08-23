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"Ростелеком" подключил цифровые решения для медицинского центра «ПроВарикоз» в Волгограде

Телеком 23.08.2022 12:23
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23.08.2022 12:23


«Ростелеком» предоставил комплекс цифровых сервисов волгоградской медицинской организации «ПроВарикоз». Специалисты национального провайдера обеспечили клинику оптическим интернетом, а также подключили сервисы «Видеонаблюдение для бизнеса» и «Виртуальная АТС». Благодаря внедренным решениям медицинский центр сможет повысить качество обслуживания клиентов и скорость реагирования на внештатные ситуации на территории учреждения.
Наша клиника обладает современными методиками иинновационным оборудованием для лечения варикоза и при этом стремится обеспечить максимально комфортную, эффективную работу всех ее сотрудников. Интернет и единый многоканальный телефонный номер теперь позволяют нам лучше обрабатывать входящие запросы от клиентов, а установленные камеры помогают контролировать обстановку в клинике даже в удаленном режиме, — рассказал Роман Романов, директор медицинской организации «ПроВарикоз».
Сервис «Виртуальная АТС» — цифровое решение «Ростелекома», которое не требует приобретения дорогостоящего оборудования. Телефония работает через интернет, номер абонента остается за ним и при смене офиса. Сервис обеспечивает прием звонков на SIP-телефон, мобильный или компьютер, а также их переадресацию, запись и хранение.  «Виртуальная АТС» может быть дополнена полезными опциями, в числе которых «Интеграция с СРМ», «Виртуальный контактный центр», «Мобильные рабочие места», «Аналитика речи» и другие.
Облачные решения "Ростелекома" создают комфортную среду для процессов управления и развития бизнеса. Мы предлагаем для каждого конкретного клиента, вне зависимости от его масштаба, оптимальный набор услуг, которые приводят к экономии человеческих, материальных и финансовых ресурсов. Результаты применения цифровых технологий, как правило, видны сразу, в первый месяц работы, — отметил Федор Абрамов, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
Сегодня «Ростелеком» предлагает любому обратившемуся клиенту 14 дней бесплатного тестирования функционала сервиса «Виртуальная АТС». В этот период можно убедиться в удобстве и легкости настроек личного кабинета, а также использовать 50 исходящих минут на любые телефоны России и безлимитные входящие звонки.
Подробная информация о предложениях «Ростелекома» для бизнеса доступна на официальном сайте компании или по телефону 8 800 2003000.

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