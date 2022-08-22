В Волгограде сорвались торги по продаже советского турвокзала

Общество 22.08.2022 21:01
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22.08.2022 21:01
Торги по продаже неиспользуемого туристического вокзала в центре Волгограда признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на итоги аукциона.
Этот объект недвижимости расположен в центре Волгограда. Туристический вокзал был популярен во времена Советского Союза, но в 90-е пришел в упадок. На торги выставлялись единым лотом по начальной цене в сумме 142,7 миллиона рублей два объекта туристического вокзала: нежилое здание площадью 2881,6 кв.м. и сооружение-платформа площадью 3089, 2 кв.м, расположенных по адресу: Волгоград, ул. Коммунистическая, 23.
Здание находится в собственности АО «Железнодорожная торговая компания», а платформа с 12 марта 2004 года принадлежит ОАО «Российские железные дороги».
Справка. Туристический вокзал в Волгограде был построен в 1972 году. Здесь принимали поезда с туристами, которые прибывали в город-герой со всех уголков Советского Союза. Выполненное в стиле псевдоконструктивизма здание украшает огромное мозаичное панно «Мир вам». В 90-е годы после распада СССР туристический поток иссяк, турвокзал постепенно пришел в упадок. Здание вокзала давно сдается под офисы различным организациям, в основном барам, магазинам и автомойкам. Территория с путями используется для отстоя электропоездов.
Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»
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