Тело 46-летнего мужчины нашли в сгоревшем доме под Волгоградом









46-летний мужчина погиб сегодня в сгоревшем доме. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о пожаре в селе Рахинка Среднеахтубинского района поступило сегодня, 22 августа в 9-05 ч.





- Горела кровля кирпичного дома по всей площади 10 на 8 квадратных метров, - пояснили в ведомстве. – Пожар был потушен силами отделения ПЧ №94 в 9-43 ч.





Как стало известно ИА «Высота 102», погибший мужчина был хозяином сгоревшего дома. Причины пожара, уточнили в ГУ МЧС по Волгоградской области, выясняются.



