Тело 46-летнего мужчины нашли в сгоревшем доме под Волгоградом

Происшествия 22.08.2022 15:37
0
22.08.2022 15:37
46-летний мужчина погиб сегодня в сгоревшем доме. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о пожаре в селе Рахинка Среднеахтубинского района поступило сегодня, 22 августа в 9-05 ч.
- Горела кровля кирпичного дома по всей площади 10 на 8 квадратных метров, - пояснили в ведомстве. – Пожар был потушен силами отделения ПЧ №94 в 9-43 ч.
Как стало известно ИА «Высота 102», погибший мужчина был хозяином сгоревшего дома. Причины пожара, уточнили в ГУ МЧС по Волгоградской области, выясняются.
Продавцы навоза и песка довели до стресса жительницу СНТ под Волгоградом22.08.2022 16:21
Происшествия 22.08.2022 16:21
Старый Mercedes лишился колеса в ДТП на проспекте Ленина в Волгограде22.08.2022 16:13
Происшествия 22.08.2022 16:13
В Волгограде оперативники накрыли офис черных кредиторов: видео22.08.2022 14:25
Происшествия 22.08.2022 14:25
В Волгограде студента взяли во время разборки чужого авто на запчасти22.08.2022 12:06
Происшествия 22.08.2022 12:06
Сама искала с фонариком: в лесу после ссоры с любимой нашли труп 55-летнего волгоградца22.08.2022 11:50
Происшествия 22.08.2022 11:50
В Волгограде гость до смерти избил хозяина квартиры из-за женщины22.08.2022 11:31
Происшествия 22.08.2022 11:31
Муж во время застолья в Волжском ударил ножом жену22.08.2022 10:45
Происшествия 22.08.2022 10:45
Женщина госпитализирована: в Волгограде на видео попал таран иномарки на перекрестке22.08.2022 10:42
Происшествия 22.08.2022 10:42
Двое парней разбились в лобовом ДТП под Волгоградом22.08.2022 09:57
Происшествия 22.08.2022 09:57
В Волгограде малыш надкусил ртутный термометр и попал в больницу22.08.2022 09:34
Происшествия 22.08.2022 09:34
«Спасли подушки безопасности»: две иномарки в Волгограде не поделили дорогу21.08.2022 17:08
Происшествия 21.08.2022 17:08
Рейс Санкт-Петербург-Волгоград задержался на 3 часа из-за ЧП21.08.2022 13:35
Происшествия 21.08.2022 13:35
В Камышине внедорожник врезался в дерево: трое пострадавших21.08.2022 10:48
Происшествия 21.08.2022 10:48
Марафонец сошел с дистанции в Волгоградской области из-за волка21.08.2022 09:48
Происшествия 21.08.2022 09:48
В Волжском на территории школы рухнуло дерево21.08.2022 08:39
Происшествия 21.08.2022 08:39