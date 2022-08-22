В Волгограде в окнах студенческого общежития появился символ Z

Волгоградские студенты накануне провели акцию в преддверии Дня Государственного флага РФ. Как сообщает ИА «Высота 102», на полчаса ночное небо озарили окна общежития ВолГУ, символизировавшие букву Z.

— Акцию придумали студенты. Предложили ее жильцам общежития, те поддержали идею. Одновременно во многих комнатах зажегся свет, обозначающий букву Z, — рассказал информагентству председатель профсоюза обучающихся ВолГУ Руслан Колобанов. — Акция продлилась около получаса. Также мы украсили фасад центрального крыла общежития российскими флагами, чтобы их было видно со Второй продольной.





По словам Руслана, акция с символом Z посвящена сегодняшнему празднику — Дню Государственного флага России. Ранее информагентство сообщало об акции с 60-метровым полотном с российским триколором на Мамаевом кургане.

Фото: ВолГУ

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