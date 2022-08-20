Общество

В Волгограде на Мамаевом кургане развернут 60-метровый флаг РФ

Общество 20.08.2022 13:25
0
20.08.2022 13:25


В Волгоградской области на 22 августа запланированы многочисленные мероприятия, приуроченные ко Дню Государственного флага Российской Федерации. Как сообщает ИА «Высота 102», на Мамаевом кургане юнармейцы и волонтеры развернут 60-метровое полотно с российским триколором. 

Волгоградцам в этот праздничный день раздадут ленточки с российским флагом. В регионе пройдут концерты, будут работать интерактивные площадки, запланированы многочисленные патриотические акции. 

— Организация и проведение мероприятий ко Дню флага лягут на плечи волонтеров. Всего будет привлечено около 150 добровольцев, — сообщили информагентству в комитете образования, науки и молодежной политики Волгоградской области. 

В Волжском горожан ознакомят с историей праздника. Волонтерами будут организованы тематические мастер-классы. 


Жителям и гостям Волгограда на улицах раздадут ленточки-триколоры. Помимо этого, в областной столице пройдут различные патриотические акции, выставки и концерты. На главной высоте России — Мамаевом кургане — состоится молодежный флешмоб. Юнармейцы и волонтеры развернут 60-метровое полотно с российским триколором.

— Волгоградская областная детская библиотека подготовит патриотическую эстафету «Российский флаг — державы символ», — пояснили журналистам в региональном комитете культуры. — Юных читателей ждут викторины, в ходе которых подростки узнают больше о символах России. Запланирована декламация стихов и тематические инсталляции.

Интерактивный парк «Россия — моя история» приглашает 21 августа в 16.00 проведет тематическую экскурсию «Символы России». Предварительно записаться можно по телефону 8(8442)97-91-88. Также в воскресенье, 21 августа, в 18.00 на Севастопольской набережной в Красноармейском районе Волгограда выступят творческие коллективы и солисты Волгоградского областного центра народного творчества. 

В Дзержинском районе Волгограда в парке «Семейный» 22 августа в 18.00 пройдет концерт «Виват, Россия!». Перед волгоградцами и гостями города выступит оркестр русских народных инструментов имени Калинина.

— Праздничные мероприятия подготовлены во всех районах Волгоградской области, — уточнили в регкомитете по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики. 


В Ленинске ко Дню флага в первый раз состоится фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы». В ходе него участниками будут представлены творческие номера в номинациях «Вокал», «Хореография», «Инструментальное творчество», «Декоративно-прикладное творчество», «Семейный Быт», «Национальное подворье» и «Традиции семьи». 

В Котово состоится выставка «Российский флаг». В Суровикинском районе волонтеры организуют тематическую программу «Гордо реет флаг России». В Чернышковском запланирован праздничный патриотический концерт.

В Михайловке 22 августа волонтеры проведут акцию «Флаг России», в ходе которой раздадут всем желающим ленточки и расскажут об истории появления государственного символа. Также подготовлены познавательные программы для детей. В Калаче-на-Дону запланирована акция «Триколор». Будут работать интерактивные площадки, запланирован песенный флешмоб. 

В Камышине перед ДК «Текстильщик» проведут мероприятие «Во флаге России — слава страны». Здесь можно поучаствовать в викторине, будут работать творческие станции и тематическая фотозона. В городе Фролово организуют беседу-викторину, квест-игру и тематическое занятие «Символы России». 

Жителей Светлого Яра и Николаевска ждут велопробеги, а в Елани — стартует флешмоб. В Быковском районе Волгоградской области в детском оздоровительном лагере «Лукоморье» организуют тематическую викторину с элементами квеста.

Фото: администрация Волгоградской области /ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
20.08.2022 14:40
Общество 20.08.2022 14:40
Комментарии

0
Далее
Общество
20.08.2022 13:41
Общество 20.08.2022 13:41
Комментарии

0
Далее
Общество
20.08.2022 12:41
Общество 20.08.2022 12:41
Комментарии

0
Далее
Общество
20.08.2022 11:16
Общество 20.08.2022 11:16
Комментарии

0
Далее
Общество
20.08.2022 09:15
Общество 20.08.2022 09:15
Комментарии

0
Далее
Общество
20.08.2022 08:04
Общество 20.08.2022 08:04
Комментарии

0
Далее
Общество
19.08.2022 21:21
Общество 19.08.2022 21:21
Комментарии

0
Далее
Общество
19.08.2022 19:30
Общество 19.08.2022 19:30
Комментарии

0
Далее
Общество
19.08.2022 18:44
Общество 19.08.2022 18:44
Комментарии

0
Далее
Общество
19.08.2022 17:51
Общество 19.08.2022 17:51
Комментарии

0
Далее
Общество
19.08.2022 17:00
Общество 19.08.2022 17:00
Комментарии

0
Далее
Общество
19.08.2022 15:46
Общество 19.08.2022 15:46
Комментарии

0
Далее
Общество
19.08.2022 15:17
Общество 19.08.2022 15:17
Комментарии

0
Далее
Общество
19.08.2022 14:13
Общество 19.08.2022 14:13
Комментарии

0
Далее
Общество
19.08.2022 13:50
Общество 19.08.2022 13:50
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:40
В Волгоградской области COVID-19 показал двукратный ростСмотреть фотографии
13:41
В 5 районах Волгоградской области восстановили электроснабжениеСмотреть фотографии
13:25
В Волгограде на Мамаевом кургане развернут 60-метровый флаг РФСмотреть фотографии
12:41
В Волгограде на Нулевой продольной сломанный водовод поливает автомобилиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:14
Под Волгоградом 26-летняя многодетная мать сожгла лицо любовникуСмотреть фотографии
11:16
В Волгограде с высоты показали разрушенную чашу бассейна у «Гасителя»Смотреть фотографии
10:17
Вылетела с трассы: под Волгоградом 46-летняя пассажирка иномарки повредила позвоночникСмотреть фотографии
09:15
Под Волгоградом пропала 83-летняя женщина с провалами в памятиСмотреть фотографии
08:04
В Волгоградской области похолодает до +15 °ССмотреть фотографии
21:21
В Волгограде простились с Героем Соцтруда и экс-депутатом Анатолием ЛёгкимСмотреть фотографии
20:43
Ветер дует – щепки летят: в Волгограде начался деревьепадСмотреть фотографииCмотреть видео
19:30
«Отправили умирать»: онкобольного зэка освободили из волгоградской колонииСмотреть фотографии
18:44
Свалкам бой: в Волгограде ликвидируют три крупных мусорных полигонаСмотреть фотографии
18:13
В поселке Средняя Ахтуба энергетики устраняют последствия штормаСмотреть фотографии
17:51
Волгоградская область лидирует в ЮФО по доступности отдыха по программе кэшбекаСмотреть фотографии
17:18
Безупречный хаос: волгоградцы со времен ЧМ ждут остановку на Раздольной и разбивают носы на КачеСмотреть фотографии
17:00
На Горную Поляну в Волгограде запустят 20 маршрутокСмотреть фотографии
16:22
Экс-судью из Волгограда Дорошенко обвиняют по 6 статьям УК РФСмотреть фотографии
16:00
В Волгоградской области пыльный ураган срывает крыши и валит деревьяСмотреть фотографииCмотреть видео
15:46
Опустели пляжи и улицы: на Волгоград и пригород обрушился пыльный ураганСмотреть фотографии
15:17
Сливками и не пахнет: в сметане камышинского молзавода нашли растительные жирыСмотреть фотографии
14:36
Волгоградец жестоко избил и изнасиловал знакомую во время прогулки в МосквеСмотреть фотографии
14:15
В Волгограде в очередной раз эвакуировали судыСмотреть фотографии
14:13
В Волгоградской области снова дорожает белокачанная капустаСмотреть фотографии
13:50
На Волгоград надвигается пыльная буряСмотреть фотографии
13:47
В Волгограде санаторий «Эльтон-2» продадут по частям из-за долга в 125 млнСмотреть фотографии
13:05
Оперштаб: почти 300 волгоградцев заболели COVID-19 за один деньСмотреть фотографии
13:04
Банк Уралсиб предлагает автокредиты на новые автомобили Geely со ставкой 10%Смотреть фотографии
12:54
«Не дожил до 100-летия»: в Волжском скончался защитник легендарного острова ЛюдниковаСмотреть фотографии
12:52
Рост бизнес-активности зафиксирован экспертами в России. Так ли это, рассказал Олег СавченкоСмотреть фотографии
 