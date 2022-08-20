В Волгограде на Мамаевом кургане развернут 60-метровый флаг РФ

В Волгоградской области на 22 августа запланированы многочисленные мероприятия, приуроченные ко Дню Государственного флага Российской Федерации. Как сообщает ИА «Высота 102», на Мамаевом кургане юнармейцы и волонтеры развернут 60-метровое полотно с российским триколором.

Волгоградцам в этот праздничный день раздадут ленточки с российским флагом. В регионе пройдут концерты, будут работать интерактивные площадки, запланированы многочисленные патриотические акции.

— Организация и проведение мероприятий ко Дню флага лягут на плечи волонтеров. Всего будет привлечено около 150 добровольцев, — сообщили информагентству в комитете образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.

В Волжском горожан ознакомят с историей праздника. Волонтерами будут организованы тематические мастер-классы.





Жителям и гостям Волгограда на улицах раздадут ленточки-триколоры. Помимо этого, в областной столице пройдут различные патриотические акции, выставки и концерты. На главной высоте России — Мамаевом кургане — состоится молодежный флешмоб. Юнармейцы и волонтеры развернут 60-метровое полотно с российским триколором.

— Волгоградская областная детская библиотека подготовит патриотическую эстафету «Российский флаг — державы символ», — пояснили журналистам в региональном комитете культуры. — Юных читателей ждут викторины, в ходе которых подростки узнают больше о символах России. Запланирована декламация стихов и тематические инсталляции.

Интерактивный парк «Россия — моя история» приглашает 21 августа в 16.00 проведет тематическую экскурсию «Символы России». Предварительно записаться можно по телефону 8(8442)97-91-88. Также в воскресенье, 21 августа, в 18.00 на Севастопольской набережной в Красноармейском районе Волгограда выступят творческие коллективы и солисты Волгоградского областного центра народного творчества.

В Дзержинском районе Волгограда в парке «Семейный» 22 августа в 18.00 пройдет концерт «Виват, Россия!». Перед волгоградцами и гостями города выступит оркестр русских народных инструментов имени Калинина.

— Праздничные мероприятия подготовлены во всех районах Волгоградской области, — уточнили в регкомитете по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики.





В Ленинске ко Дню флага в первый раз состоится фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы». В ходе него участниками будут представлены творческие номера в номинациях «Вокал», «Хореография», «Инструментальное творчество», «Декоративно-прикладное творчество», «Семейный Быт», «Национальное подворье» и «Традиции семьи».

В Котово состоится выставка «Российский флаг». В Суровикинском районе волонтеры организуют тематическую программу «Гордо реет флаг России». В Чернышковском запланирован праздничный патриотический концерт.

В Михайловке 22 августа волонтеры проведут акцию «Флаг России», в ходе которой раздадут всем желающим ленточки и расскажут об истории появления государственного символа. Также подготовлены познавательные программы для детей. В Калаче-на-Дону запланирована акция «Триколор». Будут работать интерактивные площадки, запланирован песенный флешмоб.

В Камышине перед ДК «Текстильщик» проведут мероприятие «Во флаге России — слава страны». Здесь можно поучаствовать в викторине, будут работать творческие станции и тематическая фотозона. В городе Фролово организуют беседу-викторину, квест-игру и тематическое занятие «Символы России».

Жителей Светлого Яра и Николаевска ждут велопробеги, а в Елани — стартует флешмоб. В Быковском районе Волгоградской области в детском оздоровительном лагере «Лукоморье» организуют тематическую викторину с элементами квеста.

Фото: администрация Волгоградской области /ИА «Высота 102»