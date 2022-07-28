Символ СВО разглядели на статуе «Родина-мать» в Волгограде





Сегодня, 28 июля, жители Волгограда активно обсуждают в местных пабликах скульптуру «Родина-мать» на Мамаевом кургане, в складках одежды которой особо наблюдательные горожане увидели символ военной спецоперации - букву Z. Под публикацией в соцсети набралось уже несколько десятков комментариев.

- Фигасе. Они все знали, - комментируют пост пользователь Владимир П.

- Дождем размывает, - предположил Николай Н.

Были еще предположения, что это игра теней, знак суммы и просто показалось. Самые пытливые умы достали архивные фото, где также увидели букву Z в развивающихся одеждах «Родины-матери».

Отметим, что в последнее время горожане часто видят различные знаки на небе и на земле. Так, недавно над Волгоградом дождевые тучи нарисовали зловещую букву М, а спустя несколько дней в Камышине в Волгоградской области географ из Нижневартовска сфотографировал облако, похожее по форме на облик Иисуса Христа.

Это знаки свыше или просто обычные тучи, облака и тени на скульптуре - неизвестно. Стоит ли эту информацию воспринимать всерьез - каждый решает сам.

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