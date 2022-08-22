Двое парней разбились в лобовом ДТП под Волгоградом

Происшествия 22.08.2022 09:57
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22.08.2022 09:57
Двое молодых мужчин 22 и 25 лет погибли в результате дорожной аварии в Николаевском районе Волгоградской области. Как сообщили в региональном главке МВД, ДТП произошло рано утром на 600 км автодороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград».
По предварительной информации, 25-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110», двигаясь в сторону села Политотдельское, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Renault Logan. За рулем иномарки находилась 40-летняя женщина.
В результате столкновения от полученных травм на месте ДТП скончались водитель отечественной легковушки и его 22-летний пассажир.
Водитель, 48-летний и 16-летний пассажиры иномарки госпитализированы.
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