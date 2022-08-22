Двое парней разбились в лобовом ДТП под Волгоградом









Двое молодых мужчин 22 и 25 лет погибли в результате дорожной аварии в Николаевском районе Волгоградской области. Как сообщили в региональном главке МВД, ДТП произошло рано утром на 600 км автодороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград».

По предварительной информации, 25-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110», двигаясь в сторону села Политотдельское, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Renault Logan. За рулем иномарки находилась 40-летняя женщина.

В результате столкновения от полученных травм на месте ДТП скончались водитель отечественной легковушки и его 22-летний пассажир.

Водитель, 48-летний и 16-летний пассажиры иномарки госпитализированы.



