Прибыль группы «Росгосстрах» по МСФО в первом полугодии превысила 2 млрд рублей

Экономика 22.08.2022 09:57 Новости компаний
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22.08.2022 09:57 Новости компаний
В первом полугодии 2022 года чистая прибыль Группы «Росгосстрах» составила 2,095 млрд рублей, что почти на 36% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом свидетельствует промежуточная консолидированная отчетность по МСФО ПАО СК «Росгосстрах» и его дочерних компаний.
Под старейшим и самым известным страховым брендом России сегодня работают универсальная страховая компания «Росгосстрах» и специализированный страховщик жизни «Росгосстрах Жизнь». Их сборы в январе-июне этого года составили почти 46 млрд рублей, выплаты — 20,6 млрд рублей. Самую существенную часть заработанной страховой премии за 6 месяцев принесли автострахование, страхование жизни, личное страхование и страхование имущества и ответственности.
В первом полугодии 2022 года «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь» как и другие участники финансового рынка столкнулись с рядом ограничений на операции на рынке ценных бумаг. Тем не менее, инвестиционные доходы группы выросли на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — до 3,43 млрд рублей. Причем, в отчетности по МСФО информация в отношении переоценки ценных бумаг представлена без учёта послабления, предложенного Банком России.
По состоянию на 30 июня 2022 года активы Группы «Росгосстрах» составляют 196,8 млрд рублей, капитал за полугодие вырос с 50,2 млрд рублей до 51,5 млрд рублей.
ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка «Открытие». На территории Российской Федерации действуют около 1500 представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов. 6 октября 2022 года система «Росгосстрах» отметит 101 год со дня своего создания. www.RGS.ru
ООО СК «Росгосстрах Жизнь» — дочерняя компания банка «Открытие». Создана в 2019 году на базе приобретенной страховой компании. Специализируется на инвестиционно-накопительных продуктах страхования жизни, которые реализует через агентскую сеть и банки-партнеры. Надежность страховщика подтверждается рейтингами российских агентств Эксперт РА (ruAA) и НКР (AA.ru). Компания обладает наивысшим уровнем качества услуг клиентского сервиса по версии аналитического центра «БизнесДром». www.rgsl.ru
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