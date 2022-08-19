В центре Волжского прорвало трубопровод с горячей водой

В центре города Волжского Волгоградской области произошел порыв на тепломагистрали. Как пояснили ИА «Высота 102» в ООО «Волжские тепловые сети», происшествие случилось сегодня в 8.15 часов на улице Сталинградской. В настоящий момент аварийные службы устраняют течь.

– Произошло повреждение подающего трубопровода теплосети, – пояснили в компании. – На место направлена бригада для устранения повреждения. Подача ресурса потребителям восстановлена, работы продолжаются.

Между тем, очевидцы сообщают о залитых водой участках площади Ленина. Судя по кадрам, вода настолько горячая, что от нее идет пар.