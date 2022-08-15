Сегодня, 15 августа в хуторе Попов Урюпинского района Волгоградской области с воинскими почестями похоронили погибшего в ходе СВО на Украине потомственного военного Вячеслава Проскурякова. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации Ольшанского сельского поселения, он будет покоиться на сельском кладбище, где похоронены его родители.

Напомним, как сообщало ИА "Высота 102", Вячеслав Проскуряков родом из семьи военных – его отец служил в дивизии, которая дислоцировалась в Урюпинске. Сам офицер тоже проходил здесь службу в дорожной бригаде.

Вячеслав Проскуряков – выпускник Санкт-Петербургской академии связи имени маршала С. Будённого. До спецоперации он служил в Карачаево-Черкессии, возглавляя службу радиоэлектронной борьбы.

Прощание с потомственным подполковником перед похоронами прошло и в Урюпинске, в сквере Павших борцов.