Общество

Под Волгоградом похоронили погибшего на Украине Романа Назаренко

Общество 10.08.2022 14:44
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10.08.2022 14:44


В Дубовском районе Волгоградской области сегодня, 10 августа, простились с погибшим в ходе специальной военной операции на Украине 25-летним ефрейтором Романом Назаренко. Как стало известно ИА «Высота 102», военнослужащего похоронили в селе Горная Пролейка. 

— Роман Назаренко погиб в ходе проведения специальной военной операции 3 августа, — сообщили информагентству в администрации Горнопролейского сельского поселения.

Как удалось выяснить журналистам ИА «Высота 102», Роман Назаренко переехал в Дубовский район вместе с семьей из Тамбовской области в 2004 году. После окончания Горнопролейской средней школы прошел срочную службу, затем заключил первый контракт. Отправился служить в Дагестан. 

В июле этого года Роман ненадолго приезжал в отпуск в родное село. 2 сентября собирался жениться, подал заявление в Дубовский ЗАГС. Военный погиб через три дня после возвращения в зону проведения СВО. 

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