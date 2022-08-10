Под Волгоградом похоронили погибшего на Украине Романа Назаренко

В Дубовском районе Волгоградской области сегодня, 10 августа, простились с погибшим в ходе специальной военной операции на Украине 25-летним ефрейтором Романом Назаренко. Как стало известно ИА «Высота 102», военнослужащего похоронили в селе Горная Пролейка.

— Роман Назаренко погиб в ходе проведения специальной военной операции 3 августа, — сообщили информагентству в администрации Горнопролейского сельского поселения.

Как удалось выяснить журналистам ИА «Высота 102», Роман Назаренко переехал в Дубовский район вместе с семьей из Тамбовской области в 2004 году. После окончания Горнопролейской средней школы прошел срочную службу, затем заключил первый контракт. Отправился служить в Дагестан.

В июле этого года Роман ненадолго приезжал в отпуск в родное село. 2 сентября собирался жениться, подал заявление в Дубовский ЗАГС. Военный погиб через три дня после возвращения в зону проведения СВО.

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