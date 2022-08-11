На Украине погиб служивший в Волгограде подполковник Евгений Выродов

В ходе проведения специальной военной операции на Украине погиб заместитель начальника тыла 20-й гвардейской мотострелковой дивизии подполковник Евгений Выродов. Как стало известно ИА «Высота 102», служившего в Волгограде офицера проводили в последний путь в Краснодарском крае.

— Мой муж погиб 9 июля. Похороны прошли 8 августа в Краснодарском крае, — сообщила информагентству супруга погибшего подполковника Татьяна.

Известно, что подполковник представлен посмертно к ордену Мужества. Ранее ИА «Высота 102» сообщало о гибели командного состава 20-й гвардейской мотострелковой дивизии, дислоцированной в Волгоградской области.

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