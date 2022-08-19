В Волгоградской области грузовой поезд снес «десятку»

Происшествия 19.08.2022 08:55
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19.08.2022 08:55
В Волгоградской области накануне вечером случилось ЧП на железнодорожных путях. Как сообщили ИА «Высота 102» в Приволжской железной дороге, инцидент произошел около станции Эльтон в 22:10 ч. Водитель легкового автомобиля ВАЗ "2110" выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым составом.
Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.
В результате происшествия пострадавших и схода подвижного состава нет. На график движения пассажирских поездов ДТП не повлияло.
Фото из архива ИА "Высота 102"
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