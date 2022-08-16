Экономика

Домклик улучшил функционал поиска загородной недвижимости

Экономика 16.08.2022 14:06 Новости компаний
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16.08.2022 14:06 Новости компаний


Поиск загородных домов и участков на Домклик от Сбера теперь еще удобнее: стали доступны карточки коттеджных поселков — клиент увидит характеристики поселка, фотографии, видео, объявления в поселке, панорамы и генплан, отзывы жильцов. Перейти в карточку поселка можно из объявления загородной недвижимости или воспользоваться поиском — нужно просто выбрать «Коттеджный поселок» в списке недвижимости.

Более того, добавились новые фильтры в поиске: «Расположение санузла», а также новый блок фильтров «Благоустройство» – включает фильтры «Гараж», «Баня» и «Бассейн» – теперь в карточке объявления пользователю доступна информация о наличии на участке этих опций. Сама карточка объявления стала информативнее – помимо ключевых для загородной недвижимости параметров – газ, электричество, водоснабжение, также появилась информация об отоплении, канализации и благоустройстве. 

Николай Васёв, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона Домклик:

«Новые функции помогут клиенту принять взвешенное решение и значительно облегчат поиск подходящего загородного жилья. Наши объявления находятся в более чем 3,7 тыс. поселках по всей России, в планах — кратно расширять эту базу на постоянной основе, предоставлять информацию не только о новых поселках от застройщиков, но и о СНТ. Клиентам часто приходится тратить время на поездки в различные поселки — мы хотим облегчить этот путь, поэтому будем активно работать над обогащением нашей базы объявлений в этом востребованном сегменте».

Напомним, что по данным аналитиков Домклик, объем предложения в сегменте загородной недвижимости на сервисе за первую неделю августа увеличился до 623 380 лотов — это на 50% больше, чем в августе прошлого года и является рекордным показателем. При этом по сравнению с июлем 2022 года прирост количества объявлений составил более 4%. Аналитики отмечают характерный рост спроса на загородные дома. Так, за первое полугодие 2022 года, Сбер выдал 15,2 тыс ипотечных кредитов на загородные дома и участки на сумму 29,8 млрд рублей, что на 1 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.



 

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