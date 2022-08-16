В московском метро двое жителей Волгограда напали на 48-летнего жителя Санкт-Петербурга. Как сообщает ИА «Высота 102», в ходе преследования петербуржец разбил турникет и распылил газ в своих оппонентов.





— В Москве в вечернее время в подземном переходе станции метро «Александровский Сад» Филевской линии между тремя пассажирами возник конфликт, переросший в потасовку, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве. — В ходе выяснения отношений один из участников при попытке скрыться перепрыгнул через створки турникета, разбив их, после чего распылил газовый баллончик в сторону своих оппонентов.

Как уточнили в ГУ МВД России по Москве, один из участников потасовки спустя пару минут был задержан. Им оказался 48-летний житель Северной столицы. Еще двоим нарушителям удалось скрыться. На следующие сутки приезжих из Волгограда доставили в отдел полиции.





— В отношении всех задержанных составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.1 КоАП РФ — мелкое хулиганство, — добавили в пресс-службе полицейского ведомства.





Тверской районный суд Москвы признал всех участников конфликта виновными и назначил им административные штрафы.

На видео житель Петербурга пытается скрыться от волгоградцев, перепрыгивая через створки турникета, но защитные ограждения последнего разлетаются на мелкие осколки. Один из нападавших успевает схватить своего оппонента за одежду, и петербуржец применяет газовый баллончик.

Фото и видео: ГУ МВД России по городу Москве

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