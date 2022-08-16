



Молодежь 18-35 лет в Волгограде в среднем тратит на один телефонный звонок около 65 секунд, что на 7 секунд больше, чем средняя продолжительность разговора людей этого же возраста по всей России. Такие данные к Международному дню молодежи предоставили эксперты сервиса «билайн.аналитика»*.

Девушки говорят по телефону чуть дольше мужчин: 70 секунд против 62. Что касается использования мобильного интернета, то здесь мужская половина населения в возрастной категории 18-35 лет уверенно лидирует: в среднем по стране мужчины тратят на 45% больше мобильного интернет трафика, чем женщины.

При этом разницы в предпочитаемых приложениях между полами в среднем по стране нет: первое место занимает YouTube, второе – Вконтакте, третье – Telegram. На последних двух строчках ТОП-5 оказались TikTok и Одноклассники.

Первая тройка популярных устройств у молодежи в России немного отличается в зависимости от пола, но в Волгограде девушки и молодые люди были единодушны: первое место у обоих полов занял Iphone 11, второе – Samsung Galaxy A51, на третьем месте у парней Iphone 7, а у девушек Xiaomi redmi 9A.

Какие бы сервисы и приложения ни выбрал абонент, билайн позволит ему с комфортом проводить время в сети и оставаться на связи с близкими в различных ситуациях. В билайн можно настроить тариф под свои предпочтения и это позволит максимально выгодно говорить по телефону именно столько, сколько нужно клиенту, использовать в нужном ему объеме сервисы и приложения. Например, в тарифе UP можно отрегулировать количество трафика и минут, включить дополнительные опции, а также выбрать аппера – цифрового помощника, который даёт бонусы в зависимости от потребностей пользователя. Например, любителям видеосервисов хорошо подойдет дракон Юнг – он дарит неограниченный доступ к YouTube и TikTok

*Исследование основано на обезличенных, агрегированных данных пользователей 18-35 лет в сети билайн за июль 2022 года