



Еще 11 тысяч саженцев биологически устойчивого и долговечного белого тополя, не дающего пуха, предстоящей осенью будет высажено на территории санитарно-защитной зоны предприятия.

Первые 3 тысячи саженцев этой древесной породы в рамках масштабного озеленительного проекта сотрудники специализированной организации «ОНИКС» и самого «КАУСТИКа» высадили в октябре прошлого года. Благодаря профессиональному уходу специалистов – регулярному мониторингу состояния насаждений, обработке от вредителей, удобрению, поливу и др. – даже сейчас, в эти экстремально жаркие августовские дни, в молодом лесу зеленеет пышная листва.

Площадь второй очереди лесозащитной фильтрующей полосы — 8,8 га. На этой территории планируется высадить 11 000 деревьев в 20 рядов. Эти саженцы станут продолжением уже подросшего годовалого леса.





— Сотрудничество с нашим подрядчиком, фирмой «ОНИКС», мы считаем успешным и поэтому решили расширить наш экологический проект. Выбор тополя белого без пуха — очень удачный, деревья действительно очень выносливые и растут с поразительной скоростью. От нашего леса мы ожидаем быстрый и постоянно усиливающийся положительный экологический эффект на заводскую и городскую среду, в первую очередь, на атмосферный воздух в районе расположения предприятия. Тополя — отличные природные фильтры пыли и эффективные поглотители углекислого газа – основного компонента парниковых газов, — комментирует главный инженер АО «КАУСТИК» Дмитрий Занин.





Подготовка нового участка уже идет полным ходом. В санитарно-защитной зоне «КАУСТИКа» проведена обработка почвы бороной, удалена сорная растительность, далее будут выполнены работы по культивации и удобрению почвы. На новом участке будет организован современный ресурсосберегающий капельный полив, который станет продолжением уже имеющейся системы. Фирма-подрядчик обеспечивает комплексную заботу о деревьях: обработку от вредителей, удобрение, культивацию, замену погибших деревьев и другие работы на протяжении всего пятилетнего срока реализации проекта. Стоимость проекта — более 51 млн рублей.