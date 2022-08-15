Экология

«КАУСТИК» увеличит территорию лесозащитной полосы вокруг промышленной площадки

Экология 15.08.2022 12:47 Новости компаний
0
15.08.2022 12:47 Новости компаний


Еще 11 тысяч саженцев биологически устойчивого и долговечного белого тополя, не дающего пуха, предстоящей осенью будет высажено на территории санитарно-защитной зоны предприятия.

Первые 3 тысячи саженцев этой древесной породы в рамках масштабного озеленительного проекта сотрудники специализированной организации «ОНИКС» и самого «КАУСТИКа» высадили в октябре прошлого года. Благодаря профессиональному уходу специалистов – регулярному мониторингу состояния насаждений, обработке от вредителей, удобрению, поливу и др. – даже сейчас, в эти экстремально жаркие августовские дни, в молодом лесу зеленеет пышная листва.

Площадь второй очереди лесозащитной фильтрующей полосы — 8,8 га. На этой территории планируется высадить 11 000 деревьев в 20 рядов. Эти саженцы станут продолжением уже подросшего годовалого леса.


— Сотрудничество с нашим подрядчиком, фирмой «ОНИКС», мы считаем успешным и поэтому решили расширить наш экологический проект. Выбор тополя белого без пуха — очень удачный, деревья действительно очень выносливые и растут с поразительной скоростью. От нашего леса мы ожидаем быстрый и постоянно усиливающийся положительный экологический эффект на заводскую и городскую среду, в первую очередь, на атмосферный воздух в районе расположения предприятия. Тополя — отличные природные фильтры пыли и эффективные поглотители углекислого газа – основного компонента парниковых газов, — комментирует главный инженер АО «КАУСТИК» Дмитрий Занин.


Подготовка нового участка уже идет полным ходом. В санитарно-защитной зоне «КАУСТИКа» проведена обработка почвы бороной, удалена сорная растительность, далее будут выполнены работы по культивации и удобрению почвы. На новом участке будет организован современный ресурсосберегающий капельный полив, который станет продолжением уже имеющейся системы. Фирма-подрядчик обеспечивает комплексную заботу о деревьях: обработку от вредителей, удобрение, культивацию, замену погибших деревьев и другие работы на протяжении всего пятилетнего срока реализации проекта. Стоимость проекта — более 51 млн рублей.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
12.08.2022 22:07
Экология 12.08.2022 22:07
Комментарии

0
Далее
Экология
09.08.2022 13:53
Экология 09.08.2022 13:53
Комментарии 0

0
Далее
Экология
09.08.2022 08:38
Экология 09.08.2022 08:38
Комментарии

0
Далее
Экология
02.08.2022 18:42
Экология 02.08.2022 18:42
Комментарии

0
Далее
Экология
01.08.2022 11:18
Экология 01.08.2022 11:18
Комментарии

0
Далее
Экология
28.07.2022 13:35
Экология 28.07.2022 13:35
Комментарии

0
Далее
Экология
27.07.2022 15:29
Экология 27.07.2022 15:29
Комментарии

0
Далее
Экология
27.07.2022 15:17
Экология 27.07.2022 15:17
Комментарии

0
Далее
Экология
26.07.2022 12:45
Экология 26.07.2022 12:45
Комментарии 0

0
Далее
Экология
26.07.2022 08:15
Экология 26.07.2022 08:15
Комментарии

0
Далее
Экология
25.07.2022 14:36
Экология 25.07.2022 14:36
Комментарии

0
Далее
Экология
15.07.2022 15:18
Экология 15.07.2022 15:18
Комментарии

0
Далее
Экология
15.07.2022 10:13
Экология 15.07.2022 10:13
Комментарии

0
Далее
Экология
14.07.2022 08:14
Экология 14.07.2022 08:14
Комментарии

0
Далее
Экология
11.07.2022 20:54
Экология 11.07.2022 20:54
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:13
В Волгограде рецидивист спалил машину при помощи листа картонаСмотреть фотографии
12:48
Фирма из Липецка исследует земли бывшего завода-банкрота в Волгограде с целью жилой застройкиСмотреть фотографии
12:47
«КАУСТИК» увеличит территорию лесозащитной полосы вокруг промышленной площадкиСмотреть фотографии
12:38
Перекресток Качинцев и Жукова в Волгограде остался без зеленого светаСмотреть фотографии
12:05
Роспотребнадзор снова напомнил волгоградцам о необходимости носить маскуСмотреть фотографии
12:04
ТМК повысила надежность системы хранения и обработки данных на ВТЗСмотреть фотографии
12:01
В Волгоградской области в жару снизилось количество укушенных клещамиСмотреть фотографии
11:53
В Волгоградской области в полтора раза увеличили посевы свеклы и морковиСмотреть фотографии
11:46
Под Волгоградом в автобусе из Астрахани нашли 8 контрабандных банок с черной икройСмотреть фотографии
11:45
Проживал один: в Волгоградской области спасатели обнаружили труп мужчиныСмотреть фотографии
11:45
«Ростелеком» запустил сайт для операторов: заказ услуги присоединения на объектах УЦНСмотреть фотографии
11:15
В Волжском после падения из окна в реанимацию попала малолетняя девочкаСмотреть фотографии
11:05
Бочаров напомнил чиновникам о фонтанах и фурах, убивающих дороги в жаруСмотреть фотографии
10:50
Под Волгоградом из-за вспышки чумы ликвидируют свинейСмотреть фотографии
10:33
В регионах России возобновляют работу штабов по контролю за ценами на топливоСмотреть фотографии
10:09
Под Волгоградом разбился насмерть водитель мотороллераСмотреть фотографии
09:38
Волгоградские суды вновь проверяют из-за угрозы взрывовСмотреть фотографии
09:02
Жителям Городища вернули деньги за два года из-за редкого вывоза мусораСмотреть фотографии
08:01
Гидрометцентр: Волгоградская область останется во власти солнцепека до 17 августаСмотреть фотографии
21:33
«Дядя Федор, мы с тобой!»: волгоградский «Ротор» выиграл у «Биолога» со счетом 2:1Смотреть фотографии
20:02
Десятки домов в Волгограде останутся без света в жаруСмотреть фотографии
18:14
Попал в водоворот: в Волгограде у «Гасителя» нашли тело утонувшего 17-летнего юношиСмотреть фотографии
17:05
В Волгограде заключенный отсудил компенсацию за плохие условия содержания в колонииСмотреть фотографии
15:56
В Волгограде у «Гасителя» утонул 17-летний юноша из МосквыСмотреть фотографии
14:47
В Волгограде спрятанные под баннером руины Дома молодежи не могут снести из-за судовСмотреть фотографии
13:46
В Волгограде при попытке переплыть пруд утонул мужчинаСмотреть фотографии
13:15
Догоним Питер?: под Волгоградом впервые прошел SUP-фестивальСмотреть фотографии
12:29
«Пока терпимо, но тревожно»: ковид дал волгоградцам небольшую передышкуСмотреть фотографии
11:36
Три крупных месторождения разыграют на аукционах в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:26
Интернациональную могилу героев в центре Волгограда сохранят за 3 млн рублейСмотреть фотографии
 