Под Волгоградом мужчина выпал из окна, развешивая белье









53-летний мужчина получил серьезные переломы при падении из окна. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на правоохранительные органы, несчастный случай произошел накануне в Новом Рогачике Городищенского района Волгоградской области.







Развешивая белье на сушилке, мужчина не удержался и выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже. Пострадавшего госпитализировали в волгоградскую больницу №25 с переломами и закрытой черепно-мозговой травмой.