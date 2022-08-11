В больнице Волгограда спустя месяц после страшного ДТП умер водитель





В больнице № 25 Волгограда скончался 72-летний мужчина, который ровно месяц назад – 11 июля – находился за рулем Lifan Solano, врезавшегося в столб на проезде Дорожников.

Напомним, что авария произошла рано утром из-за плохого самочувствия пенсионера, управлявшего машиной.

Как сообщали в ГУ МВД России по Волгоградской области, в 05.15 двигаясь по проезду Дорожников со стороны улицы Шекснинской в сторону Землячки, мужчина не справился с управлением и совершил наезд на столб. В результате ДТП водитель и пассажирка автомобиля были доставлены в больницу.

Известно, что бригадой скорой помощи мужчина был эвакуирован с места аварии в больницу с предварительным диагнозом «инсульт», а также с резаными ранами и ушибами. Его пассажирка – 67-летняя женщина – получила травмы головы и ушиб грудной клетки.

Первыми до приезда медиков помощь оказывали пострадавшим водители проезжавших мимо автомобилей.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области