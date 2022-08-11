Происшествия

В больнице Волгограда спустя месяц после страшного ДТП умер водитель

Происшествия 11.08.2022 19:26
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11.08.2022 19:26


В больнице № 25 Волгограда скончался 72-летний мужчина, который ровно месяц назад – 11 июля – находился за рулем Lifan Solano, врезавшегося в столб на проезде Дорожников. 

Напомним, что авария произошла рано утром из-за плохого самочувствия пенсионера, управлявшего машиной.  

Как сообщали в ГУ МВД России по Волгоградской области, в 05.15 двигаясь по проезду Дорожников со стороны улицы Шекснинской в сторону Землячки, мужчина не справился с управлением и совершил наезд на столб. В результате ДТП водитель и пассажирка автомобиля были доставлены в больницу. 

Известно, что бригадой скорой помощи мужчина был эвакуирован с места аварии в больницу с предварительным диагнозом «инсульт», а также с резаными ранами и ушибами. Его пассажирка – 67-летняя женщина – получила травмы головы и ушиб грудной клетки. 

Первыми до приезда медиков помощь оказывали пострадавшим водители проезжавших мимо автомобилей.  

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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