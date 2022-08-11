В Волгограде четыре дня – с 27 по 30 августа включительно – будет проходить Первый новый открытый российский кинофестиваль «Волгоградский факел». Как сообщают в администрации Волгограда, посетить кинопоказы и церемонию закрытия фестиваля смогут бесплатно все желающие.

– Вход на площадку на Центральной набережной свободный, для посещения показов в залах кинотеатра Empire Cinema и участия в церемонии закрытия в Волгоградской филармонии (на этих площадках ограниченное количество мест) необходима предварительная регистрация - информация о том, как получить пригласительный билет будет размещена в ближайшее время, – уточняют в мэрии.

Программа четырехдневного фестиваля утверждена. Вы уже сегодня можете выбрать самое интересное для себя и спланировать приятный отдых с друзьями и детьми.

27 августа