Общество

В Волгограде 27 августа стартует открытый кинофестиваль: программа на 4 дня

Общество 11.08.2022 19:57
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11.08.2022 19:57


В Волгограде четыре дня – с 27 по 30 августа включительно – будет проходить Первый новый открытый российский кинофестиваль «Волгоградский факел». Как сообщают в администрации Волгограда, посетить кинопоказы и церемонию закрытия фестиваля смогут бесплатно все желающие. 

– Вход на площадку на Центральной набережной свободный, для посещения показов в залах кинотеатра Empire Cinema и участия в церемонии закрытия в Волгоградской филармонии (на этих площадках ограниченное количество мест) необходима предварительная регистрация - информация о том, как получить пригласительный билет будет размещена в ближайшее время, – уточняют в мэрии. 

Программа четырехдневного фестиваля утверждена. Вы уже сегодня можете выбрать самое интересное для себя и спланировать приятный отдых с друзьями и детьми. 

27 августа 


– Кинотеатр «Empire Cinema» (ТРЦ «Пирамида», ул. Краснознаменская, 9)ю Фестивальная программа. 
  • 14:00 - Встреча с режиссерами и актерами кино. 

Конкурсный кинопоказ полнометражных фильмов:
  • 14:00 (Зал 1) - «Проклятая земля. Рок» (реж. Степан Бурнашев, 12+, 2021г., Россия (Якутия)
  • 16:00 (Зал 1) - «Метеорит» (реж. Павел Подашов, 16+, 2021г., Россия (Волгоград) 

– ГБУК «Новый экспериментальный театр» (ул. Мира, 5)
  • 18:30 - Традиционная «Красная дорожка» 
  • 19:00 - Официальная церемония открытия кинофестиваля 

– Верхняя терраса Набережной им. 62-й Армии. Конкурсный кинопоказ полнометражных фильмов:

  • 18.00-21.00 - «11 молчаливых мужчин» (реж. Алексей Пиманов, 12+, 2022г., Россия)
28 августа 

– Кинотеатр «Empire Cinema» (ТРЦ «Пирамида», ул. Краснознаменская, 9)
  • 09:30 - Анимационная программа для детей. 
  • 10:00 - Программа серии мультфильмов «Союзмультфильм» «Бесконечное лето»:
«Бобик в гостях у Барбоса»
«Бесконечная такса»
«Каникулы Бонифация»
«Бегемот и компот»
«Вовка в тридевятом царстве»
«Страшилище-хорошилище»
«Кросс»

– Кинотеатр «Empire Cinema» (ТРЦ «Пирамида», ул. Краснознаменская, 9)

Фестивальная программа. 
  • 16:00 - Встреча с режиссерами и актерами кино.
  • 16:00 (Зал 1) - Конкурсный кинопоказ полнометражных фильмов: 
«Райцентр», (реж. Наталья Назарова, 12+, 2021г., Россия)
  • 16:00 (Зал 2) - Конкурсный показ документального кино:
«Мой папа космонавт», реж. Наталья Саврас, 36мин., 2021г., Россия
«Белая земля», реж. Айаал Адамов, 15мин., 2021г., Россия (Якутия)
«Как приручить дракона», реж. Никита Литвинов, 34мин., 2021г., Россия
«Родословная», реж. Александр Артемчук, 22мин., 2021г., Россия (Волгоград)
«Андрей Чирков: без труб, без барабанов, тихой сапой», реж. Максим Злобин, 18мин. 44 сек., 2021г., Россия
  • 18:00 (Зал 1) - Конкурсный кинопоказ полнометражных фильмов: 
«Колокол надежды» (реж. Александр Кулямин, 12+, 2022г., Россия)
  • 18:30 (Зал 2) - Конкурсный кинопоказ короткометражных фильмов:  
«Преследование мусора, или мой любимый муж» (реж. Алиса Некрасова, 2021г., Россия)
«Здесь жил и работал» (реж. Алексей Красноцветов, 12+, 2021г., Россия)
«Заново» (реж. Николай Забродин, 2021г., Россия)
«Сборы» (реж. Наталья Гуркина, 2021г., Россия)
«Теплица» (реж. Андрей Лукьянов, 2021г., Россия)
«Фортануло» (реж. Анатолий Тарабрин, 12+, 2021г., Россия) 
  • 20:00 (Зал 1) - Конкурсный кинопоказ полнометражных фильмов: «Мария. Спасти Москву» (реж. Вера Сторожева, 12+, 2022г., Россия)
– Волгоградская консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова  (ул. Мира, 5а)

Мастер – классы:
  • 15.00-16.00 - «Актерское мастерство, речь» (Борзова Е.)
  • 16.15-17.15 - «Сценическое движение» (Шкляев В.)
  • 17.30-18.30 - «Анимация» (Лукьянова Д.)

– Верхняя терраса Набережной им. 62-й Армии
  • 17:30 - Детская праздничная программа с любимыми героями мультфильмов
  • 18:00 - 19:00 - Показ анимационной программы кинофестиваля для детей.
Программа серии мультфильмов «Союзмультфильм» «Бесконечное лето» (62 мин)

«Бобик в гостях у Барбоса»
«Бесконечная такса»
«Каникулы Бонифация»
«Бегемот и компот»
«Вовка в тридевятом царстве»
«Страшилище-хорошилище»
«Кросс»

– г. Камышин
  • 19:00 - Выездной концерт артистов театра и кино  
– Верхняя терраса Набережной им. 62-й Армии
  • 19:00 - 20:00 - Конкурсный кинопоказ полнометражных фильмов: «Африка» (реж. Дарья Биневская, 12+, 2021г., Россия)
29 августа 

– Кинотеатр «Empire Cinema» (ТРЦ «Пирамида», ул. Краснознаменская, 9)
  • 09:30 - 10:00 - Анимационная программа для детей.
  • 10:00 - 11:00 - Программа серии мультфильмов «Союзмультфильм» «Быль и небыль»: 
«Летучий корабль»
«Вышла из дома старушка…» (веселая карусель № 48)
«Паровозик из Ромашкова»
«Буль» (Веселая карусель № 44)
«В стране невыученных уроков»
«Злой колдун» (Веселая карусель № 43)

– Кинотеатр «Empire Cinema» (ТРЦ «Пирамида», ул. Краснознаменская, 9). Фестивальная программа.
  • 16:00 - Встреча - диалог с режиссерами и актерами кино.
  • 16:00 (Зал 1) - Конкурс полнометражных фильмов: «Мятный пряник» (реж. Андрей Карасов, 12+, 2022г., Россия)
  • 16:00 (Зал 2) - Конкурсный показ документального кино:
«Зона отселения», реж. Юлия Рытик, 12мин. 43сек., 2021г., Россия  
«Ишим», реж. Кирилл Султанов, 25мин., 2021г., Россия 
«Переезд», реж. Олеся Лоскова, 21мин., 2021г., Россия
«Победа», реж. Владимир Сидоров, 17мин., 2021г., Россия 
«Точка будущего», реж. Кирилл Косолапов, 27мин. 50сек., 2022г., Россия 
  • 18:00 (Зал 1) - Конкурс полнометражных фильмов: «День мертвых» (реж. Виктор Рыжаков, 16+, 2021г., Россия)
  • 18:30 (Зал 2) - Конкурс короткометражных фильмов:
«Первая линия» (реж. Екатерина Бугрова, 0+, 2021г., Россия)
«Рыцарь и дракон» ( реж. Григорий Хишко, 2021г., Россия)
«Изнанка» (реж. Юлия Кудояр, 16+, 2021г., Россия)
«Кольцо» (реж. Мария Лукавская, 2022г., Россия/Великобритания)
«Струна» (реж. София Власова, 16+, 2022г.)
«Снег» (реж. Алена Олейник, 6+, 2021г)
  • 20:00 (Зал 1) - Конкурс полнометражных фильмов: «Бабки» (реж. Никита Владимиров, 12+, 2021г., Россия) 

– МУК «Волгоградский молодежный театр» (Аллея Героев, 4)

Мастер – классы:
  • 15.00-16.00 - «Актерское мастерство, речь» (Борзова Е.)
  • 16.15-17.15 - «Сценическое движение» (Шкляев В.)
  • 17.30-18.30 - «Анимация» (Лукьянова Д.)

– Верхняя терраса Набережной им. 62-й Армии
  • 17:00 - Детская праздничная программа с любимыми героями мультфильмов.

Показ анимационной программы кинофестиваля для детей.
  • 18:00 - Программа серии мультфильмов «Союзмультфильм» «Быль и небыль»: 
«Летучий корабль»
«Вышла из дома старушка…» (веселая карусель № 48)
«Паровозик из Ромашкова»
«Буль» (Веселая карусель № 44)
«В стране невыученных уроков»
«Злой колдун» (Веселая карусель № 43)

– г. Калач-на-Дону 
  • 19:00 - Выездной концерт артистов театра и кино 
– г. Урюпинск 
  • 19:00 - Выездной концерт артистов театра и кино 

– Верхняя терраса Набережной им. 62-й Армии
  • 19:00 - 21:00 - Конкурсный кинопоказ фильмов: «Небо» (реж. Игорь Копылов, 12+, 2021г., Россия)  
30 августа 

– Кинотеатр «Empire Cinema» (ТРЦ «Пирамида», ул. Краснознаменская, 9)
  • 09:30 - 10:00 - Анимационная программа для детей 
  • 10:00 - 11:00 - Программа серии мультфильмов «Союзмультфильм» «О медведях…» 
«Винни Пух»
«Винни Пух идет в гости»
«Винни Пух и день забот»
«Белы медведи»
«Медведь и бабочка»

– Кинотеатр «Empire Cinema» (ТРЦ «Пирамида», ул. Краснознаменская, 9)
  • 16:00 - Встреча - диалог с режиссерами и актерами кино
  • 16:00 (Зал 2) - Внеконкурсная программа военно-патриотических фильмов.
«Экспедиция. От Антарктики к Арктике» (2020г., Россия)
«Помнить поименно!» (2021г., Россия)

– МУК «Волгоградский молодежный театр» (Аллея Героев, 4)

Мастер – классы:
  • 15.00-16.00 - «Актерское мастерство, речь» (Борзова Е.)
  • 16.15-17.15 - «Сценическое движение» (Шкляев В.)
  • 17.30-18.30 - «Анимация» (Лукьянова Д.)
– ГБУК «Волгоградская филармония»
  • 19:00 - Торжественное закрытие кинофестиваля  
– Верхняя терраса Набережной им. 62-й Армии
  • 17:30 - Детская праздничная программа с любимыми героями мультфильмов.
  • 18:00 - 19:00 - Показ анимационной программы кинофестиваля для детей.
Программа серии мультфильмов «О медведях…» 

«Винни Пух»
«Винни Пух идет в гости»
«Винни Пух и день забот»
«Белы медведи»
«Медведь и бабочка»

– Верхняя терраса Набережной им. 62-й Армии. Конкурсный кинопоказ фильмов.
  • 19:00 - 21:00 - Фильм-победитель Первого нового открытого российского кинофестиваля «Волгоградский факел» 

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