ВТБ подключил к СБПэй 50 тысяч клиентов





За два месяца с момента подключения ВТБ к сервису СБПэй более 50 тысяч клиентов банка привязали свой банковский счет для оплаты покупок через систему быстрых платежей. По оценкам банка, до конца года число клиентов, регулярно совершающих платежи через СБП, может увеличиться до 1,5 млн человек.





ВТБ одним из первых открыл доступ клиентам к приложению СБПэй для оплаты услуг, покупок в торговых точках и онлайн-магазинах в мае 2022 года. Для бесконтактной покупки с помощью СБПэй пользователю необходимо на смартфоне войти в приложение, отсканировать QR-код, проверить сумму, название магазина, а потом подтвердить платеж. Средства на счет торговой точки поступают мгновенно. Сервис не использует данные банковской карты.





-Технология СБПэй возвращает клиентам возможность привычной оплаты услуг и товаров через смартфон, а бизнесу помогает сокращать оборот наличных средств. За два месяца с подключения к сервису он показал свою востребованность у наших клиентов. На фоне дальнейшего распространения разных инструментов Системы быстрых платежей и широкого масштабирования NFC-меток бесконтактная оплата должна стать массовым решением для ежедневных покупок и постепенно занять ключевое место в цифровых кошельках. По нашим прогнозам, уже к концу этого года развитие сервиса СБПэй увеличит долю C2B-платежей на российском рынке более чем в 1,5 раза, – отметил руководитель департамента по работе с массовым сегментом – старший вице-президент ВТБ Денис Вальвачев.





Подключиться к СБПэй клиенты ВТБ смогут двумя способами: непосредственно в мобильном приложении СБПэй или в ВТБ Онлайн. В первом случае клиенту (устройств на платформе iOS или Android) необходимо привязать банковский счет (ввести его номер) и указать номер телефона. Для того, чтобы подключить СБПэй через ВТБ Онлайн клиентам необходимо в приложении СБПэй выбрать иконку ВТБ и, перейдя в приложение банка, подтвердить привязку счета. Пользователи устройств на платформе Android (версия ВТБ Онлайн 16.11 и выше) будут подключены к сервису автоматически, останется только подтвердить привязку счета в банковском приложении.





По оценкам аналитиков ВТБ, к концу года на российском рынке доля платежей СБП может составить порядка 5% карточных платежей.



