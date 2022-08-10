ВТБ начинает работать по новой программе кредитования МСП

Экономика 10.08.2022 16:30 Новости компаний
0
10.08.2022 16:30 Новости компаний
ВТБ начал прием заявок по новой программе льготного финансирования малого и среднего бизнеса под 3 – 4,5% годовых. Лидерами среди регионов по числу обращений стали Москва, Московская, Воронежская, Новосибирская области, Кузбасс, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край. В ближайшее время ВТБ будут реализованы первые сделки с предпринимателями - в Костроме, Архангельске, Кирове и Москве на сумму 470 млн рублей.
Предприниматели из приоритетных отраслей могут оформить инвестиционные кредиты сроком до 10 лет для запуска или модернизации производств, обновления основных средств. Льготная ставка будет действовать в течение 5 лет.
- Для ВТБ приоритетно предоставлять клиентам финансирование на максимально выгодных условиях, поэтому мы оперативно начали работать по новой программе поддержки предпринимателей и заранее принимать заявки клиентов. ВТБ активно участвовал в запуске этого инструмента, и мы считаем, что в изменившихся экономических условиях его реализация поможет бизнесу увереннее развивать свое дело. Планируем, что первые сделки у нас пройдут с предприятиями обрабатывающей промышленности, транспорта, производства одежды и гостиничного бизнеса. При этом мы прогнозируем высокий спрос со стороны заемщиков и рассчитываем на существенный объем заключенных по программе соглашений, - отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.
Банк «Открытие» в полтора раза повысил лимит экспресс-кредита для предпринимателей10.08.2022 18:24
Экономика 10.08.2022 18:24
Забронировать сейф в Сбербанке теперь можно онлайн10.08.2022 13:49
Экономика 10.08.2022 13:49
ВТБ: мошенники предлагают клиентам «застраховать» средства на «едином межбанковском счете»10.08.2022 11:30
Экономика 10.08.2022 11:30
Сбербанк в Волгоградской области выдал крупный кредит поставщику оросительного оборудования10.08.2022 10:27
Экономика 10.08.2022 10:27
ВТБ в Волгограде увеличил выдачу ипотеки на 37%10.08.2022 10:24
Экономика 10.08.2022 10:24
РСХБ почти вдвое нарастил финансирование волгоградского АПК, аграрии увеличили сбор зерновых09.08.2022 14:15
Экономика 09.08.2022 14:15
Застройщики начали резервировать эскроу-счета в банке «Открытие» для покупателей недвижимости онлайн09.08.2022 14:09
Экономика 09.08.2022 14:09
ВТБ: в июле рост продаж автокредитов в России превысил 10%09.08.2022 13:58
Экономика 09.08.2022 13:58
Сбер увеличил лимит рассрочки для B2B-покупок на маркетплейсах до 3 млн рублей09.08.2022 13:39
Экономика 09.08.2022 13:39
Банк «Открытие» расширил программу финансирования дилерской сети ПАО «КАМАЗ»09.08.2022 11:15
Экономика 09.08.2022 11:15
Волгоградцы накопили в банках более 300 миллиардов рублей09.08.2022 10:58
Экономика 09.08.2022 10:58
ВТБ поддержал клиентов среднего и малого бизнеса более чем на 500 млрд рублей08.08.2022 16:13
Экономика 08.08.2022 16:13
Предприниматели-клиенты банка «Открытие» смогут сэкономить до 50% на комиссиях за платежи и переводы08.08.2022 15:33
Экономика 08.08.2022 15:33
Сбербанк начинает принимать заявки по новой льготной программе инвесткредитования08.08.2022 14:59
Экономика 08.08.2022 14:59
Клиенты ТКБ/ИТБ смогут оформить продукты «Открытие Инвестиции»08.08.2022 14:38
Экономика 08.08.2022 14:38