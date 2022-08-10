Экономика 10.08.2022 10:27 Новости компаний
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10.08.2022 10:27 Новости компаний
Сбербанк оказал финансовую поддержку в размере 85 миллионов рублей предприятию ООО «ФинАгро Трейд». Компания специализируется на поставке и обслуживании дождевальных машин и оборудования для оросительных систем, техническом обслуживании сельхозтехники и оборудования.
Системы орошения, поставляемые компанией, установлены на территории 8 сельхозпроизводителей региона. Площадь, на которой работают дождевальный машины, составляет 17,5 тысяч гектаров. Выделенные Сбербанком кредитные средства направлены на пополнение оборотных средств и будут способствовать дальнейшему стабильному развитию предприятия.
Наталья Демина, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка:
«Мы уделяем особое внимание финансированию агропромышленного комплекса и заинтересованы в развитии сельхозпроизводителей региона. Компетенции, банковские продукты и сервисы Сбера предлагают эффективные решения бизнесу в сфере АПК. И это не только финансовая поддержка, но и помощь в вопросах логистики, страхования, применения новых технологий на производстве, юридическое сопровождение. Все это позволяет аграриям увеличивать объемы производимой сельскохозяйственной продукции и модернизировать предприятия».
Виктор Черячукин, генеральный директор ООО «ФинАгро Трейд»:
«Для аграриев Волгоградской области мы выполняем комплексную работу: от технологических расчетов систем орошения, монтажа дождевальных машин, строительства насосных станций, укладке трубопроводов, монтажа электрооборудования до сервисного обслуживания и обеспечения поставки запасных частей. Реализовывать эти проекты нам во многом помогает Сбербанк. Мы активно используем банковские продукты для того, чтобы расширять сотрудничество с сельхозтоваропроизводителями и развивать предприятия».
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