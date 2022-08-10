Волгоградка на иномарке насмерть сбила бабушку на переходе

В Краснооктябрьском районе Волгограда под колесами «Рено Логан» погибла 83-летняя пенсионерка. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП со смертельным исходом случилось накануне около полудня.

46-летняя женщина, управляя иномаркой, при повороте на ул. Еременко в сторону пр. Металлургов на пешеходном переходе совершила наезд на престарелую женщину. Пенсионерка переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

Бабушку госпитализировали, но она скончалась в больнице.