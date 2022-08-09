Турист из Москвы потерял сбережения при попытке уехать из Волгограда









Житель Москвы, который отдыхал в Волгограде, пострадал от действий мошенников при попытке уехать из города на автомобиле в Дербент.

Как сообщили в УМВД Волгограда, 29-летний москвич решил продолжить путешествие, воспользовавшись выгодной поездкой через сервис поиска попутчиков на автомобиле.

- В ходе переписки с предполагаемым водителем, ему пришло сообщение, в котором было указано, что необходимо перейти по ссылке для заполнения анкеты для оплаты бронирования. Как только мужчина перешел по ссылке и ввел персональные данные своей банковской карты, с его счета было списано более 20 000 рублей, - рассказали в УМВД Волгограда.

Больше связаться с водителем турист не смог и обратился в полицию.

Преступника ищут. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (Мошенничество).



