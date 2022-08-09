Турист из Москвы потерял сбережения при попытке уехать из Волгограда

Происшествия 09.08.2022 09:47
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09.08.2022 09:47
Житель Москвы, который отдыхал в Волгограде, пострадал от действий мошенников при попытке уехать из города на автомобиле в Дербент.
Как сообщили в УМВД Волгограда, 29-летний москвич решил продолжить путешествие, воспользовавшись выгодной поездкой через сервис поиска попутчиков на автомобиле.
- В ходе переписки с предполагаемым водителем, ему пришло сообщение, в котором было указано, что необходимо перейти по ссылке для заполнения анкеты для оплаты бронирования. Как только мужчина перешел по ссылке и ввел персональные данные своей банковской карты, с его счета было списано более 20 000 рублей, - рассказали в УМВД Волгограда.
Больше связаться с водителем турист не смог и обратился в полицию.
Преступника ищут. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (Мошенничество).
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