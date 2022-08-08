Предприниматели-клиенты банка «Открытие» смогут сэкономить до 50% на комиссиях за платежи и переводы
Экономика 08.08.2022 15:33 Реклама
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08.08.2022 15:33 Реклама
С 8 августа банк «Открытие» запускает новые опции к пакетам услуг «Быстрый рост», «Свой бизнес» и «Большие планы». Это позволит клиентам, находящимся в банке на расчетно-кассовом обслуживании, сэкономить до 50% на комиссиях за межбанковские платежи и переводы на счета физлиц.
Для пакетов услуг «Быстрый рост», «Свой бизнес» и «Большие планы» стоимость опции безлимитных рублевых платежей составит 990 рублей в месяц. В этих же пакетах услуг вводится возможность переводить физическим лицам без комиссии до 500 тысяч рублей в месяц накопительным итогом. В пакетах «Быстрый рост» и «Свой бизнес» индивидуальные предприниматели теперь так же без комиссии могут переводить на свой счет физического лица до 500 тысяч рублей в месяц. Стоимость этих двух опций – по 3990 рублей в месяц.
Каждая опция действует в течение месяца с даты подключения. Они подключаются на следующий день после подачи заявки и автоматически продлеваются через месяц при отсутствии заявки от клиента на отключение. По каждой из услуг одновременно можно подключить только одну опцию. Продление действия опций возможно при наличии на счете достаточной суммы для списания комиссии по опциям.
Подключить каждую из опций могут как новые, так и действующие клиенты в онлайн-банке «Открытия» для предпринимателей «Бизнес-портал» – в разделе Тарифы во вкладке Опции.
Подробнее об условиях акции можно узнать на сайте банка.
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