Экономика

Банк «Открытие»: рост цен на медь возобновится в ближайшие годы

Экономика 05.08.2022 16:59
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05.08.2022 16:59


Аналитик сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Даниил Каримов комментирует.
Медь торгуются на уровне $7 790/т, что эквивалентно значениям начала 2021 г., но на 27% ниже исторического максимума и на 21% – относительно начала 2022 г.
В Чили участники рынка продолжают доказывать, что рост ставок налога на добычу полезных ископаемых вносит существенную неопределенность относительно целесообразности инвестиций в новые проекты в стране. Пакет налогов, представленный администрацией президента Чили в начале июля, увеличивает эффективную налоговую ставку для компаний. Относительно необходимости обсуждения предлагаемых регуляторных изменений выступили Lunding Mining Corp. и Anglo American. Ранее представители отраслевых объединений горнодобывающих компаний в Чили предупредили власти страны, что рост налогов может привести к снижению инвестиций в развитие проектов, и правительству следует внимательно оценивать масштаб роста НДПИ. Последние годы в Чили наблюдается заметное снижение содержания меди в руде, поэтому участники отрасли опасаются, что рост налогов будет происходить на фоне существенного увеличения издержек на добычу металла.
Так, чилийская Codelco – крупнейшая в мире компания по добыче меди – по итогам 1 полугодия 2022 г. снизила доналоговую прибыль на 35% до 2,4 млрд из-за сокращения производства и роста расходов. В частности, компания снизила на 7,5% г/г выпуск меди до 736 тыс. т на фоне снижения содержания меди в руде отдельных месторождений, сокращения коэффициента переработки и восстановления металла из руды. Прямые затраты на производство меди (direct cash costs) выросли на 11,8% г/г до из-за увеличения стоимости расходных материалов и других компонентов себестоимости.
Негативные ожидания по объему производства в текущем году представила и Чилийская государственная комиссия по меди (Cochilco) – по ее прогнозу, объем выпуска меди в текущем году снизится на 3,4% г/г.
С негативными оценками согласны и участники рынка. Представители компании Grupo Mexico сообщили, что ожидают продолжения сокращения производства меди в Чили и Перу. Для Перу ключевым фактором снижения выступает продолжающийся социальный конфликт на одном из крупнейших в мире месторождении Las Bambas, в результате которого оператор месторождения китайская компания MMG снизит в августе план по производству на текущей год. По результатам 2 кв. 2022 г. MMG сообщила о сокращении выпуска на Las Bambas на 60% г/г до 32 тыс. т.
Как и рост налоговой нагрузки, увеличение общественного и регуляторного давления на компании оказывает негативное влияние на инвестиционную привлекательность Латинской Америки. Так, компания Anglo American получила отказ со стороны экологической комиссии чилийского региона Вальпарисо на развитие своего медного проекта El Soldado. При этом отказ получен на уровне местного экологического органа, тогда как федеральный согласовал работу по проекту. Это уже шестой горнодобывающий проект в стране, на который власти накладывают вето. В мае 2022 г. чилийское природоохранное ведомство официально отклонило еще одну заявку Anglo American на расширение рудника Los Bronces с капитальными расходами в $3 млрд.
Приблизительные оценки указывают, что для покрытия разрыва между спросом и предложением меди к 2030 г. миру необходимы инвестиции в проекты по добыче меди на $100 млрд. При этом Чили является одной из ключевых стран для увеличения предложения. По прогнозу ICSG, в случае реализации всех потенциальных проектов по добыче меди, ее производство должно превысить в 2025-2026 гг. 7 млн т в год.
Однако риски реализации данных прогнозов растут. Инвестиционная привлекательность проектов в Латинской Америке и ряде других ключевых регионов будет продолжать снижаться. «Открытие Research» ожидает возникновение отказов и существенных задержек в реализации новых проектов и расширении действующих, что будет приводить к увеличению дефицита меди. В то же время, несмотря на возросшие макроэкономические и геополитические риски в мире, участники рынка ожидают сохранения сильного тренда в росте спроса на медь со стороны увеличения продаж электромобилей, расширения генерации из ВИЭ.
Данные условия будут формировать значительную фундаментальную поддержку ценам на медь в среднесрочной перспективе, гарантируя относительно быстрое возвращение цен на металл к уровням $7500-$8000 за т даже в случае реализации более жесткого сценария замедления мировой экономики.

 

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