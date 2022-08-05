«Через месяц уйдут»: волгоградцы предрекают крах новому дискаунтеру на месте бывшего «СуперМАНа»

В здании бывшего Центрального рынка на освободившихся площадях некогда популярного у горожан магазина «СуперМАН» готовится к открытию дискаунтер одежды и обуви. Как стало известно ИА «Высота 102» от местных предпринимателей, ориентировочная дата открытия запланирована на 15 августа.





За натянутой между полом и потолком красной тряпкой со следами обуви происходит монтаж будущих стеллажей. Рабочие при виде камеры, до этого мирно отдыхавшие среди конструкций, сразу же начинают изображать бурную деятельность.





На площади бывшего супермаркета ряд за рядом выстроены новые стеллажи бело-красной расцветки. Лишь яркое оформление несущих колонн с изображениями круассанов напоминает, что здесь торговали продуктами.

— Мы вообще все ждали открытия здесь продовольственного магазина. Наши покупатели в шоке. «МАН» был ближайший продуктовый, а теперь ничего нет. Как такое могли допустить? — возмущается одна из продавцов, представившаяся Маргаритой. — Теперь здесь будет дешевая одежда, обувь. У нас ассортимент другой, конечно, и качество. Но конкуренции все равно опасаемся. Последние покупатели могут уйти. А что мы можем сделать?

По сведениям администрации Волгограда, чеченский предприниматель Шамиль Абаев арендовал на ближайшие пять лет в общей сложности 3 887,9 квадратных метров овощного корпуса исторического Центрального рынка. Вместо «СуперМАНа» здесь появится магазин с текстильными и галантерейными изделиями.





По мнению Людмилы, торгующей в здании бывшего Центрального рынка не первый год, новая точка продержится здесь недолго.

— Отток покупателей очень заметен. Если раньше люди приходили в «МАН», а по пути заглядывали к нам и что-то покупали, то теперь к нам ходят только наши постоянные клиенты, — сетует продавец. — Без большого продуктового магазина здесь нет смысла стоять, людей почти не будет. Думаю, что и новые арендаторы отсюда уйдут. Максимум через месяц.

Как стало известно информагентству, общая сумма арендных платежей за пять лет обойдется бизнесмену из Чечни в 128 451 336 рублей.





После ухода «СуперМАНа» в здании Центрального рынка действительно стало пусто. Тем временем монтаж стеллажей ведется и на втором этаже, где раньше располагался магазин со спецодеждой.

Лариса Петровна живет рядом с бывшим рынком, и ей всегда было удобно приходить в знакомый магазин за продуктами. Открытие очередного магазина с одеждой женщина не одобряет.

— А теперь что? Этого барахла уже и так кругом полно. Зачем еще открывают? Мы все здесь хотели возвращения торговых рядов, ведь это Центральный рынок. Я помню те времена, когда все ряды были заполнены продуктовыми товарами. Мы же живем в таком регионе, где у нас полно овощей, фруктов, меда, помню, и семечками здесь торговали… А теперь что? Чтобы купить продукты, нужно круги наматывать. Сюда все ходили — мои соседи, знакомые, родственники.





Однако есть и те, кто не видит ничего плохого в открытии новой торговой точки. Волгоградка Ангелина совсем не против пройтись по новому магазину.

— В целом к появлению подобного формата отношусь положительно. Будет, куда сходить. Одежда, обувь — точно здесь не лишнее. Посмотрим на цены, на ассортимент, — говорит женщина.





Среди видов экономической деятельности, на которые чеченский бизнесмен получил разрешения, нет ни одного, позволявшего вести торговлю продуктами питания. Следовательно, на ближайшие пять лет волгоградцы могут забыть о своих мечтах покупать продукты на Центральном рынке.

Напомним, что волгоградцы после ухода магазина «СуперМАН» призывали мэрию Волгограда вернуть им Центральный рынок в том виде, в каком он был во времена СССР. Как вариант горожане соглашались принять открытие любого продуктового магазина по подобию ушедшей сети.

Фото: ИА «Высота 102»

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