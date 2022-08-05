ФСБ озвучила заинтересованность в юношах и девушках Волгограда

Общество 05.08.2022 20:05
0
05.08.2022 20:05
Управлением ФСБ России по Волгоградской области проводится набор кандидатов для поступления в институт ФСБ России в Санкт-Петербурге.
Приглашаются юноши и девушки с образованием не ниже среднего общего (учащиеся 11 классов средних школ, выпускники колледжей и кадетских школ), постоянно зарегистрированные в Волгоградской области в возрасте от 16 до 22 лет. Также принимаются кандидаты, прошедшие военную службу, и военнослужащие, проходящие военную службу по призыву или по контракту до достижения ими возраста 24 лет. Учитывается физическая подготовка и психологические (психофизиологические) качества.
Подготовка специалистов в институте ведется в соответствии федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования по специальности «Юриспруденция» (уровень бакалавриата). Форма обучения очная – 4 года.
Прием на обучение проводится на основании результатов ЕГЭ (русский язык, история, обществознание) и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых институтом самостоятельно.
В период абитуриентских сборов и сдачи экзаменов всем поступающим гарантируется бесплатное проживание, питание, медицинское обслуживание.
Гражданам, желающим поступить в институт ФСБ России в 2023 году, предлагается обратиться до 29 декабря 2022 г. в отдел кадров УФСБ России по Волгоградской области по телефонам: 8 (8442) 30-32-71, 8 (8442) 30-12-21.
Фото: УФСБ России по Волгоградской области
«Открытие Авто»: продажи новых автомобилей в России по итогам 2022 года могут составить порядка 600 тыс штук05.08.2022 20:12
Общество 05.08.2022 20:12
После огласки в СМИ «Ситиматик» вернул деньги жильцу общежития на Жолудева05.08.2022 18:58
Общество 05.08.2022 18:58
Под Волгоградом закрыли мельницу из-за угрозы пожара05.08.2022 16:58
Общество 05.08.2022 16:58
«Через месяц уйдут»: волгоградцы предрекают крах новому дискаунтеру на месте бывшего «СуперМАНа»05.08.2022 16:09
Общество 05.08.2022 16:09
Вручать пришлось дедушке: у погибшего на Украине росгвардейца в Волгограде родился сын05.08.2022 15:18
Общество 05.08.2022 15:18
На правом берегу Дона у волгоградских фермеров массово изымают свиней05.08.2022 13:33
Общество 05.08.2022 13:33
В Волгоградской области 202 ребенка из Донбасса пойдут в школу 1 сентября05.08.2022 12:56
Общество 05.08.2022 12:56
В Михайловке отложили строительство ледовой арены за 266 млн05.08.2022 11:48
Общество 05.08.2022 11:48
В Волгограде похоронят погибшего на Украине 25-летнего Юрия Черненко05.08.2022 11:20
Общество 05.08.2022 11:20
«Не едь сюда»: водителей оригинально предупредили о бездорожье в Волгоградской области05.08.2022 08:54
Общество 05.08.2022 08:54
В Волгограде жителям осажденного Сталинграда раздадут значки05.08.2022 08:11
Общество 05.08.2022 08:11
На проспекте Ленина в Волгограде наведут красоту за 48 млн04.08.2022 22:33
Общество 04.08.2022 22:33
Три района останутся без света в Волгограде 5 августа04.08.2022 21:43
Общество 04.08.2022 21:43
В Советском районе Волгограда отключат горячую воду: список адресов04.08.2022 21:22
Общество 04.08.2022 21:22
В Ворошиловском районе на продажу выставили бывшее бомбоубежище04.08.2022 19:09
Общество 04.08.2022 19:09