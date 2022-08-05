Общество

ФСБ озвучила заинтересованность в юношах и девушках Волгограда

Общество 05.08.2022 20:05
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05.08.2022 20:05



Управлением ФСБ России по Волгоградской области проводится набор кандидатов для поступления в институт ФСБ России в Санкт-Петербурге. 
Приглашаются юноши и девушки с образованием не ниже среднего общего (учащиеся 11 классов средних школ, выпускники колледжей и кадетских школ), постоянно зарегистрированные в Волгоградской области в возрасте от 16 до 22 лет. Также принимаются кандидаты, прошедшие военную службу, и военнослужащие, проходящие военную службу по призыву или по контракту до достижения ими возраста 24 лет. Учитывается физическая подготовка и психологические (психофизиологические) качества.
Подготовка специалистов в институте ведется в соответствии федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования по специальности «Юриспруденция» (уровень бакалавриата). Форма обучения очная – 4 года.
Прием на обучение проводится на основании результатов ЕГЭ (русский язык, история, обществознание) и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых институтом самостоятельно.
В период абитуриентских сборов и сдачи экзаменов всем поступающим гарантируется бесплатное проживание, питание, медицинское обслуживание.
Гражданам, желающим поступить в институт ФСБ России в 2023 году, предлагается обратиться до 29 декабря 2022 г. в отдел кадров УФСБ России по Волгоградской области по телефонам: 8 (8442) 30-32-71, 8 (8442) 30-12-21.
Фото: УФСБ России по Волгоградской области

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