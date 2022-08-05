ВТБ снизил ставки по автокредитам

Экономика 05.08.2022 10:14 Новости компаний
0
05.08.2022 10:14 Новости компаний
Вслед за пересмотром ключевой ставки ЦБ РФ ВТБ улучшил условия по всей линейке автокредитования. Базовые процентные ставки на приобретение новых машин снизились на 1,3 п.п., с пробегом - на 0,8 п.п. В рамках программы беззалогового кредитования ставки скорректировались на 0,4 п.п.
Минимальная ставка по залоговым кредитам на новые автомобили теперь составляет 1,4% годовых, финансирование доступно в размере до 7 млн рублей сроком до семи лет. Кредит на транспортные средства с пробегом можно оформить от 2,2% годовых. Средства предоставляются в размере до 5 млн рублей на срок до пяти лет.
Минимальные ставки по залоговым автокредитам в ВТБ доступны при условии получения зарплаты на карту банка и оформлении страхования транспортного средства на весь срок кредита. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости транспортного средства.
Клиенты ВТБ также могут воспользоваться беззалоговой программой автокредитования. По ней средства теперь доступны от 7,5% годовых. Минимальная ставка предлагается при подаче онлайн-заявки, личном страховании и страховании машины на весь срок кредита, оформлении карты «Автолюбитель». Ценовые параметры действуют при покупке как новых машин, так и автомобилей с пробегом, в том числе у физического лица. Средства возможно получить в размере до 4 млн рублей на срок до пяти лет. Первоначальный взнос по программе отсутствует. Оформить заявку на автокредит клиенты могут в интернет-версии ВТБ Онлайн, в приложении банка для смартфонов на Android, на сайте, в контакт-центре, офисах банка, а также в автосалонах-партнерах ВТБ.
-Снижение ключевой ставки дало «зеленый свет» рынку автокредитования на улучшение условий для заемщиков, что сразу же повлияло на спрос. Восстановлению автосегмента способствует и возобновленная в середине июля государственная программа. По ней мы получили от клиентов уже более 2,5 тысяч заявок на сумму 1,7 млрд рублей, и сегодня доля программы в общем объеме выдач автокредитов ВТБ составляет 18%. Однако несмотря на улучшение ситуации, положение в сегменте автокредитования остается неустойчивым на фоне текущей экономической конъюнктуры. Давление оказывает и продолжающийся рост стоимости автомобилей вследствие усилившегося дефицита машин и нехватки комплектующих. Поэтому результаты рынка по итогам года во многом будут зависеть от преодоления этих факторов, - прокомментировал и. о. начальника управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.
ВТБ - один из лидеров российского рынка автокредитования. По итогам первого полугодия 2022 года более 20 тысяч заемщиков оформили в банке кредиты на приобретение транспортных средств. Объем сделок приблизился к 27 млрд рублей.
В месяц пользователь мобильной версии СберБизнес заходит в приложение в среднем 33 раза05.08.2022 11:10
Экономика 05.08.2022 11:10
Василий Иванов поблагодарил аграриев за впечатляющий результат в растениеводстве05.08.2022 09:09
Экономика 05.08.2022 09:09
Волгоградский проект горчичного фестиваля вышел в финал конкурса Ростуризма04.08.2022 20:13
Экономика 04.08.2022 20:13
ВТБ бесплатно застраховал от мошенников более 1 млн клиентов04.08.2022 16:54
Экономика 04.08.2022 16:54
Клиенты банка «Открытие» удвоили объем операций через СБП04.08.2022 15:38
Экономика 04.08.2022 15:38
«Россети Юг» способствуют производству стройматериалов в Волгоградской области04.08.2022 14:04
Экономика 04.08.2022 14:04
Стиральный порошок и зубная паста подорожали в Волгограде за полгода в 1,5 раза04.08.2022 12:53
Экономика 04.08.2022 12:53
ВТБ: каждый пятый автокредит выдаётся по госпрограмме04.08.2022 12:53
Экономика 04.08.2022 12:53
Клиенты Сбербанка стали чаще открывать малый бизнес в сфере розничной торговли04.08.2022 12:24
Экономика 04.08.2022 12:24
ВТБ запустил льготную ипотеку на строительство загородных домов04.08.2022 10:03
Экономика 04.08.2022 10:03
Общий портфель кредитных карт Сбербанка в Волгоградской области приблизился к 13 млрд рублей04.08.2022 08:43
Экономика 04.08.2022 08:43
В Волгоградской области подорожал бензин АИ-92 и АИ-9503.08.2022 21:11
Экономика 03.08.2022 21:11
Рефинансирование кредитов наличными от банка «Открытие» — одно из лучших на рынке03.08.2022 15:41
Экономика 03.08.2022 15:41
ВТБ откроет в Самаре сервисный центр на 1300 рабочих мест03.08.2022 15:38
Экономика 03.08.2022 15:38
Банк «Открытие» снизил до 7,9% ставку для бизнеса по программе 176403.08.2022 14:02
Экономика 03.08.2022 14:02