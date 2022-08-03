«Убежала на дачи»: в Волгограде нашли пропавшую ночью 14-летнюю школьницу









Пропавшую сегодня ночью 14-летнюю Полину Сурову нашли в дачном поселке в Тракторозаводском районе. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УМВД по г.Волгограду.





– Девочка найдена, с ней работают следователи и инспекторы по делам несовершеннолетних, с ней все в порядке, преступлений в отношении подростка не совершено, – пояснили в ведомстве.





Как стало известно ИА «Высота 102», школьница ушла из дома сегодня ночью, 3 августа после ссоры с родителями. Свой уход она объяснила желанием погулять. Ранее она состояла на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.





Родители девочки характеризуются положительно.





Напомним, о начале поисков ушедшей из дома в Краснооктябрьском районе Волгограда девочки стало известно сегодня утром. Полицейским понадобилось несколько часов, чтобы ее найти.



