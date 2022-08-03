В Волгограде разыскивают пропавшую ночью 14-летнюю школьницу

Управлением МВД России по городу Волгограду устанавливается местонахождение без вести пропавшей несовершеннолетней Суровой Полины. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 14-летняя девочка сегодня, 3 августа около часа ночи ушла из дома по месту жительства в Краснооктябрьском районе и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы несовершеннолетней: рост 175 см., худощавого телосложения, волосы темные до плеч, глаза карие.

Была одета: в светло-зеленые шорты, серую футболку с рисунком, серые кроссовки. При себе имела черную трикотажную сумку через плечо.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении девочки, просят сообщить ее по телефонам полиции: