Происшествия

В Волгограде разыскивают пропавшую ночью 14-летнюю школьницу

Происшествия 03.08.2022 11:13
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03.08.2022 11:13


Управлением МВД России по городу Волгограду устанавливается местонахождение без вести пропавшей несовершеннолетней Суровой Полины. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 14-летняя девочка сегодня, 3 августа  около часа ночи ушла из дома по месту жительства в Краснооктябрьском районе и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы несовершеннолетней: рост 175 см., худощавого телосложения, волосы темные до плеч, глаза карие. 

Была одета: в светло-зеленые шорты, серую футболку с рисунком, серые кроссовки. При себе имела черную трикотажную сумку через плечо.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении девочки, просят сообщить ее по телефонам полиции:

 

  • 8 (8442) 93-01-11 - дежурная часть УМВД России по Волгограду или 02;
  • 8 (8442) 93-74-90 - дежурная часть отдела полиции № 2 (Краснооктябрьский район);
  • +7 999 627 66 18 - инспектор по делам несовершеннолетних.

 

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