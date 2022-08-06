



На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), состоялось торжественное награждение лучших линейных руководителей, которые по итогам аттестации были удостоены корпоративного звания «Мастер первого класса» и «Мастер второго класса».

Предприятие ежегодно присваивает линейным руководителям основных цехов классы профессионального мастерства, чтобы содействовать повышению результативности труда, поддержать выполнение плановых показателей, акцентировать внимание работников на соблюдении правил охраны труда и промышленной безопасности. В этом году по итогам аттестации сертификатов были удостоены 13 сотрудников.

– Предприятие и в целом компания ценят высокий профессионализм и поддерживают стремление сотрудников совершенствовать свое мастерство. Чтобы содействовать развитию высокой культуры производства, мы проводим корпоративную аттестацию на звание мастера первого и второго класса. Эта работа приносит достойные результаты – наши мастера демонстрируют большой багаж знаний, опыта и квалификации, формируют таким образом важный ресурс для всего коллектива завода и становятся примером для других сотрудников, – отметил управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.

Работники, получившие звание мастеров первого и второго класса, будут получать надбавку к заработной плате в течение года. Также единовременную выплату получает подчиненный персонал мастера, которому было присуждено звание.







