Под Волгоградом простились с погибшим в Сирии 34-летним десантником

В Камышине Волгоградской области сегодня, 2 августа, проводили в последний путь десантника Евгения Золина. Как стало известно ИА «Высота 102», 34-летний контрактник погиб на территории Сирийской Арабской Республики.
Смерть военнослужащего подтвердили в военном комиссариате. Известно, что Золин погиб 3 июля. Десантник имел позывной «Сентябрь».
Журналистам ИА «Высота 102» удалось связаться с одним из сослуживцев погибшего военного. В ходе беседы, собеседник информагентства отметил, что «он был нам больше, чем друг и брат».