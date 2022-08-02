Власти Волгоградской области организуют летний отдых детей, проживающих на территории подшефного Станично-Луганского района ЛНР. Соответствующее постановление за подписью губернатора Андрея Бочаров было публиковано сегодня, 2 августа, на сайте администрации региона.

Согласно документу, сообщает ИА «Высота 102», дети подшефного района отдохнут на территории волгоградского региона в 2022 году. Обеспечить организацию отдыха и оздоровления детей из Станично-Луганского района, оплату проезда и питания ребят в пути из Ростова-на-Дону до мест отдыха за счет средств областного бюджета поручено региональному комитету образования, науки и молодежной политики. Контроль за исполнением данного постановления возложен на замгубернатора Зину Мержоеву. Документ вступил в силу в день подписания – 29 июля.

Напомним, что губернатор Волгоградской области побывал в Станично-Луганском районе ЛНР 28 июня. Во время поездки Андрей Бочаров и глава Станично-Луганской администрации ЛНР Альберт Зинченко подписали соглашение о сотрудничестве.

Общаясь с представителями власти подшефного района волгоградский губернатор подчеркивал, что жителям района будет оказана всемерная помощь.

– Мы полностью окажем помощь и поддержку непосредственно и главе республики, и жителям Станично-Луганского района, которые заслужили жить достойно, – заявлял Андрей Бочаров.

В эти дни бригады волгоградских строителей в районе ЛНР участвуют в восстановлении школ и детских садов. Задачу привести в порядок учреждения к новому учебному году Бочаров озвучивал как приоритетную по итогам поездки на оперативном совещании в Волгограде.