Бочаров собрал оперативное совещание в Волгограде по итогам поездки в ЛНР

В Волгограде сегодня, 30 июня, губернатор Андрей Бочаров собрал оперативное совещание, главной темой которого стала системная работа по оказанию помощи в восстановлении мирной жизни на территории Станично-Луганского района Луганской Народной Республики.

Как сообщает ИА "Высота 102" по итогам мероприятия глава региона, побывавший в ЛНР 28 июня, обозначил приоритетные направления работы перед руководителями профильных ведомств.

Открывая встречу, Бочаров напомнил коллегам о подписанном соглашении между Волгоградской областью и районом Луганской Народной Республики.

– Отдельно необходимо отметить доброе, теплое, доброжелательное и по-настоящему дружеское отношение жителей Луганской Народной Республики к России, к Волгоградской области и ее жителям, – сказал глава региона. – Жители Донбасса неразрывно связывают обеспечение безопасности, налаживание мирной жизни, свое настоящее и будущее с Россией и ее народом.

Далее губернатор сразу перешел к конкретным задачам:

– Приоритетными задачами нашей совместной с республиканскими органами власти и органами власти Станично-Луганского района работы определены. Это проведение аварийных ремонтно-восстановительных работ на системах жизнеобеспечения и социальных объектах Станично-Луганского района; обеспечение подготовки коммунальных объектов, объектов социальной инфраструктуры и жилищного фонда к новому отопительному сезону; подготовка образовательных учреждений к началу нового учебного года; организация поэтапных планово-восстановительных работ на объектах инфраструктуры и социальной сферы в соответствии с разрабатываемым трехлетним планом.

По словам Андрея Бочарова, Волгоградская область оказывает и будет оказывать всю необходимую поддержку для восстановления мирной жизни на территории Станично-Луганского района, ранее временно оккупированной националистическим киевским режимом.

– Уже развернуты работы по восстановлению ряда объектов образования, дорожной и коммунальной инфраструктуры Станично-Луганского района, которые выполняются силами волгоградских подрядчиков, – сообщил губернатора. – По итогам рабочей поездки в течение трех суток необходимо представить предложения по корректировке Плана первоочередных восстановительных работ на 2022 год и в целом утвердить План работ на 2022 год. Задача – завершить все эти ремонтно-восстановительные работы уже осенью текущего года.

Параллельно, подчеркнул глава волгоградской области, необходимо вести формирование Плана работ на 2023 и 2024 годы, в котором предусмотреть мероприятия по дополнительному восстановлению инфраструктуры, систем жизнеобеспечения, восстановлению социально-экономического потенциала Станично-Луганского района и налаживанию мирной жизни.