В Волгоградскую область из Казахстана завезли партию контрафактных ручек









Партию контрафактных товаров обнаружили таможенники в волгоградском регионе. Как сообщили ИА «Высота 102» в Астраханской таможне, на посту ДПС был остановлен грузовик, следовавший из Казахстана, в котором находились коробки с детскими игрушками, различными аксессуарами для автомашин и запасными частями для автомобилей иностранного производства.













Было выявлено 900 штук брелоков и наклеек на автомобиль с логотипом «LADA» и 64 тысячи шариковых ручек «ErichKrause», а также другой продукции с признаками контрафактности, в общем количестве более 81 тысячи штук. При этом документы, подтверждающие факт таможенного оформления товаров на территории ЕАЭС, в ходе проведения таможенного досмотра представлены не были.













Ущерб правообладателям от незаконного использования данных товарных знаков составил около 16 млн рублей.





Товары изъяты из оборота. Возбуждено 5 дел об административных правонарушениях по части 1 статьи 14.10 КоАП РФ (незаконное использование чужого товарного знака).





Кроме того, материалы направлены в территориальное подразделение ГУ МВД России по Волгограду для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака).



