Происшествия 01.08.2022 17:32
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01.08.2022 17:32
Сегодня, 1 августа, в Камышинском районе в Волгоградской области для проверки был остановлен пассажирский поезд, следующий с моря. По сообщению очевидцев, которые поделились видео в соцсетях, сотрудники правоохранительных органов в специальных костюмах и кинологи с собаками искали в вагонах взрывные устройства. Всех пассажиров эвакуировали. Люди, которых отвели подальше гот поезда, ждали окончания работ на вокзале.
- В 10:23 (мск) на станции Петров Вал Волгоградского региона Приволжской железной дороги в связи с оперативными мероприятиями, проводимыми транспортной полицией, на 1 час 25 мин был задержан пассажирский поезд №503 Анапа – Уфа, - прокомментировали инцидент в Приволжской железной дороге.
В компании добавили, что приносят извинения за неудобства, а также принимают все необходимые меры для скорейшего ввода поезда в график.
Видео: Подсмотрено. Камышин / t.me
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