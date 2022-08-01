Под Волгоградом открыли цех со швеями-осужденными









Зимние рабочие костюмы на 58,5 миллиона рублей сошьют осужденные в Волгоградской области. Как сообщили в УФСИН России по региону, контракт по пошиву 65 тысяч единиц зимнего костюма «Фаворит-Мега» выполнят в новом швейном цеху, который открылся в исправительной колонии №24 в Камышине.

- На территории учреждения было построено новое модульное здание, которое включает в себя швейный и раскройный цеха, а также склад готовой продукции. Создание нового производственного участка позволило расширить швейное производство, оснастить его современным оборудованием, а также дополнительно обучить и трудоустроить до 120 осужденных, - сообщили в УФСИН России по Волгоградской области.

В церемонии открытии нового цеха принимали участие заместитель начальника УФСИН России по Волгоградской области Кирилл Наумов, начальник ИК-24 Сергей Ульянов, начальник ИК-5 Юрий Клинген, руководитель Центра занятости населения Камышина Александр Милохов, заместитель начальника ИК-24 Александр Герасименко, а также сотрудники учреждения и аппарата управления.

Фото: УФСИН России по Волгоградской области



