Географ из Нижневартовска снял похожее на Иисуса облако под Волгоградом





Учитель географии из города Нижневартовска Виктор Новратюк опубликовал на своей странице в социальной сети фотографию с облаком, похожим по форме на облик Иисуса Христа. По словам мужчины, снимок был сделан во время экспедиции со школьниками северо-западнее города Камышина – на так называемы Камышинских ушах.

Фотография действительно впечатляет. Облако на снимке предстает взору в виде горы, на самой вершине которой будто бы стоит человек, воздевая руки кверху.

– Это моя любимая фотография сегодняшнего дня, – написал Виктор Новратюк вечером 27 июля. – Что же касается самих Камышинских ушей, то природа делает свое дело, постепенно разрушая и без того редкие следы геологического прошлого. Сегодня посчастливилось найти фрагмент отпечатка палеогенового растения на камне, подарил ребятам на память.

Виктор является выпускником Волгоградского социально-педагогического университета, в настоящее время мужчина работает в школе города Нижневартовска.

Фото: Виктор Новратюк / Vk.com