Волгоградцы увидели в небе над городом зловещую букву М

ГУ МЧС по Волгоградской области продлили действие штормового предупреждения до 26 июля. Волгоградцам обещают ливни с грозой, градом и усилением ветра до 25 м/с.





Фотограф ИА «Высота 102» показал с высоты надвигающуюся стихию. В небе можно отчетливо различить букву М. Непогода, по данным спасателей, продлится до конца суток сегодняшнего дня, а также продолжится ночью и утром вторника, 26 июля.

Ранее информагентство сообщало о ситуации на трассе М-6 в Новоаннинском районе Волгоградской области, оказавшейся во власти стихии.

Фото: Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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