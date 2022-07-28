Половина волгоградцев не хочет возвращения масочного режима









За повторное введение масочного режима выступают 22% опрошенных волгоградцев, против — 45%.. Такие результаты исследования, сообщает ИА «Высота 102», опубликовала компания SuperJob.





Сторонников ношения масок в общественных местах больше среди женщин (28% против 23% среди мужчин). Волгоградцы моложе 34 лет поддерживают возобновление масочного режима чаще своих соотечественников старше 45 лет (38 и 22% соответственно).





Среди тех, кто вакцинировался от COVID-19 шесть и менее месяцев назад, за ношение масок выступают трое из десяти опрошенных. Меньше всего готовых вернуться к ношению СИЗ в общественных местах — среди антипрививочников (12%).





Масочный режим в период пандемии коронавируса вызывал и вызывает ожесточенную полемику в российском обществе. Так, в марте этого года 29% россиян собирались продолжать носить СИЗ даже после отмены масочного режима, однако прогулка по улицам российских городов сегодня прекрасно демонстрирует, что сдержали обещание лишь единицы.





Напомним,

масочный режим уже введен в волгоградских медучреждениях.



