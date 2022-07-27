В Волгоградской области изменят расписание пригородного поезда

В Волгоградской области на два дня частично изменят расписание пригородного поезда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу Приволжской ЖД, изменения коснутся маршрута №6614 Чернышков —Волгоград-1.

— В связи с ремонтными работами на перегоне Чернышков — Обливская 28 и 30 июля частично изменится расписание, — пояснили в пресс-службе компании.

Пригородный поезд № 6614 Чернышков — Волгоград-1 будет отправляться со станции Чернышков в 15.03 — на 17 минут раньше обычного. Состав прибудет на конечную станцию Волгоград-1 согласно действующему расписанию в 19.15.

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