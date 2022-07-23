Трем волгоградским электричкам добавят скорости









С 25 июля в Волгоградской области сократится время нахождения в пути пригородных поездов, курсирующих по маршрутам Волгоград-1 – Донская, Волгоград-1 – Кривомузгинский и Волгоград-1 – Ложки.







Как сообщили ИА «Высота 102» в Приволжской железной дороге, в среднем время поездки на этих электричках сократится на 26 минут за счёт увеличения скорости проследования по некоторым перегонам.





В Приволжской железной дороге также предупредили, что с понедельника частично изменится расписание поездов на маршрутах Котельниково – Волгоград-1, Суровикино – Волгоград-1, Южная – Тракторная. Подробности можно узнать на сайте перевозчика.