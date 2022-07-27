Телеком

«Синтерра Медиа» обеспечила ТВ-сигнал для VK Fest 2022

Телеком 27.07.2022 13:03
0
27.07.2022 13:03


Компания «Синтерра Медиа» организовала единую сеть обмена ТВ-сигналами, которая объединила все площадки проведения ежегодного фестиваля VK Fest 2022. Фестиваль впервые прошел в формате digital-моста сразу в трех городах: Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. За два дня open-air посетили 175 тысяч человек, за онлайн-трансляцией наблюдали более 23 миллионов зрителей.

Фестиваль прошел в парке Горького в Москве, парке 300-летия Санкт-Петербурга и Олимпийском парке «Сириус» в Сочи. Для организации прямых эфиров «Синтерра Медиа» использовала оборудование ведущих производителей, позволяющее передавать телевизионные сигналы с наименьшей задержкой и самым высоким качеством. На больших экранах, установленных на площадках фестиваля, транслировались видео с выступлениями звезд отечественного шоу-бизнеса. Свои номера исполнили  «Руки Вверх!», Егор Крид, Ёлка, Баста, NILLETTO, «Звери» и другие — всего более 80 артистов.


Мы впервые выступили технологическим партнером VK в столь масштабном и важном проекте. “Синтерра Медиа” обладает богатым опытом проведения прямых трансляций, что позволяет удовлетворить требованиям заказчика и обеспечить высокое качество изображения на больших экранах, установленных на площадках проведения мероприятий. Мы благодарим VK за оказанное доверие и надеемся на продолжение сотрудничества, — отметил генеральный директор компании «Синтерра Медиа» Григорий Урьев.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Телеком
27.07.2022 14:08
Телеком 27.07.2022 14:08
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
27.07.2022 08:54
Телеком 27.07.2022 08:54
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.07.2022 12:33
Телеком 26.07.2022 12:33
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.07.2022 13:10
Телеком 21.07.2022 13:10
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.07.2022 13:55
Телеком 19.07.2022 13:55
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.07.2022 14:19
Телеком 15.07.2022 14:19
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
14.07.2022 09:19
Телеком 14.07.2022 09:19
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.07.2022 14:27
Телеком 12.07.2022 14:27
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.07.2022 15:52
Телеком 11.07.2022 15:52
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
07.07.2022 12:35
Телеком 07.07.2022 12:35
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
07.07.2022 11:51
Телеком 07.07.2022 11:51
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
04.07.2022 15:33
Телеком 04.07.2022 15:33
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
04.07.2022 12:54
Телеком 04.07.2022 12:54
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.06.2022 20:56
Телеком 30.06.2022 20:56
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.06.2022 15:21
Телеком 30.06.2022 15:21
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:47
Власти Волгограда предложили увековечить память участников СВО на ДонбассеСмотреть фотографии
15:40
В Волгограде вслед за торговыми центрами эвакуировали и все судыСмотреть фотографии
15:29
Директора водоканала в Котово накажут за загрязнение реки Малая КазанкаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:17
Вывезли, но не всё: токсичную свалку в Дубовке подчистят за нерадивым подрядчикомСмотреть фотографии
15:14
В Волгограде массово эвакуируют торговые центрыСмотреть фотографии
14:40
В хуторе Волгоградской области продают хибару с уличным туалетом за 200 миллионовСмотреть фотографии
14:35
В Волгограде подпольное казино маскировали под кафеСмотреть фотографии
14:08
билайн предлагает скидку 50% на мобильную связь, домашний интернет и ТВСмотреть фотографии
13:56
«Любим и будем любить свою родину»: скандальная группа Little Big отменила концерт в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:30
Два миллиона творят чудеса: в Волгограде наконец-то нашли подрядчика для ремонта Ворошиловского райсудаСмотреть фотографии
13:28
Депутаты Волгоградской облдумы закупают полотенца к победе в Сталинградской битвеСмотреть фотографии
13:03
«Синтерра Медиа» обеспечила ТВ-сигнал для VK Fest 2022Смотреть фотографии
12:25
Бывший футболист и ректор волгоградского вуза скончался на 87-ом году жизниСмотреть фотографии
12:22
Каракурты с начала лета покусали уже 12 жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:00
В Волгограде на два дня отключили горячую воду на четырех улицахСмотреть фотографии
11:33
«Горюем и мы, и горожане»: магазин дешевой одежды откроют на Центральном рынке уже в августеСмотреть фотографии
11:05
Матч волгоградского «Ротора» и «Форте» признали рекордным по посещаемостиСмотреть фотографии
10:54
Банк Уралсиб снизил ставки по ипотекеСмотреть фотографии
10:52
В Волгограде после ДТП с трактором скончался 52-летний мотоциклистСмотреть фотографии
10:51
«Дядя Ваня» крепко обосновался в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:36
Опасное сливочное масло ищут в волгоградских магазинахСмотреть фотографии
10:25
Водитель в реанимации: в Волгограде мотоциклист при обгоне врезался в ковш трактораСмотреть фотографии
10:22
Неизвестный паук укусил школьника на турбазе под Волгоградом: ребенок в больницеСмотреть фотографии
10:09
Массовое ДТП под Волгоградом из-за лихачки на кроссовере попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:04
«Увидели свет в конце тоннеля»: УК «Новый дом» взялся за ремонт многострадальной девятиэтажки в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:04
Под Волгоградом машина с мертвым водителем влетела в скутерСмотреть фотографии
09:43
Больше половины волгоградцев готовы отказаться от покупки новой одеждыСмотреть фотографии
09:32
«Виновны - и точка»: суд подтвердил приговор по делу о смертельном взрыве на АГЗС в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:31
В Волгоградской области чабан попал в больницу после удара электрическим токомСмотреть фотографии
08:54
Волгоградских ИТ-специалистов приглашают стать частью команды «МТС Диджитал»Смотреть фотографии
 