В Камышине чиновники раздавали земли многодетным без воды и канализации

Суд города Камышина Волгоградской области обязал местную администрацию обеспечить водоснабжение и водоотведение на земельных участках, которые на протяжении двух лет чиновники раздавали многодетным семьям и воспитывающим детей-инвалидов. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора по региону Оксана Черединина, ранее с иском о признании бездействия администрации незаконным и обеспечении участков необходимой инженерной инфраструктурой в суд обратился прокурор Камышина.

По сведениям прокуратуры, с 2015 по 2017 годы чиновниками предоставлялись льготникам земельные участки на улицах Новикова, Колтунова, Фефелова, Липкина и других. При этом по закону администрация была обязана организовать водоснабжение и водоотведение на участках. Однако данные земли не были оснащены всеми необходимыми для строительства жилья коммуникациями.

Камышинский городской суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Исполнение решения суда взято прокуратурой под контроль.

Фото архив ИА «Высота 102»

