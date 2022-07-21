Смотрим, как за 7 дней изменились цены в Волгоградской области

Волгоградстат опубликовал динамику изменения средних розничных цен за неделю на 106 различных товаров с 9 по 15 июля. Как сообщает ИА «Высота 102, мониторинг проводился в Волгограе, Камышине и Михайловке.

За неделю специалисты зафиксировали рост стоимости на отдельные товары. Так, килограмм фруктово-ягодных консервов для детского питания обойдется в 413,92 рубля (+2,26%). Также увеличилась стоимость вареной колбасы. За кило придется отдать не меньше 368,59 рубля (+1,86%).

Стало стоить дороже и стерилизованное молоко жирностью 2,5-3,2%. Литр любимого многими напитка обойдется теперь в 82,91 рубля (+1,55). Подорожал и хлеб из ржаной муки. Килограмм отпустят за 55,98 рубля (+1,54). Растет в цене и свинина. За килограмм просят 320,48 рубля (+1,38).

Снижение товаров, как уточняется в официальном отчете ведомства, отмечено на картофель — 42,13 рубля за килограмм (-14,85%), свеклу — 42,18 рубля (-9,29%) и белокочанную капусту — 24,49 рубля (-6,49%).

Также упали в цене бананы. Килограмм можно приобрести за 91,65 рубля (-4,89%). Ненамного снизилась стоимость свежих огурцов. Кило обойдется в 65,34 рубля (-4,29%).

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