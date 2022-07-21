«Могла быть и шаровая молния»: в Волгограде в грозу загорелась 5-этажка

В Дзержинском районе Волгограда сегодня, 21 июля, загорелась одна из квартир по улице Качинцев. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, перед возгоранием прохожие заметили шаровую молнию около дома.

— В одной из квартир огонь уничтожил домашние вещи на площади в четыре квадратных метра, — сообщили в региональном главке МЧС корреспонденту информагентства. — Расчеты 15-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 11.55. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара — возгорание холодильника.

Как стало известно «Высоте 102», загоревшаяся на верхнем этаже квартира принадлежит пенсионерке. На момент возгорания женщины не было дома. О пожаре сообщила в экстренные службы очевидец происшествия.

– Со слов женщины, звонившей по номеру экстренных служб, во время грозы она увидела шаровую молнию, которая исчезла над крышей дома, примерно в том месте, где расположена пострадавшая квартира, – сообщил ИА «Высота 102» собственный источник в экстренных службах. – Вполне вероятно, это действительно могла быть шаровая молния. Редко, но такое все же происходит. Шаровые молнии могут попадать дома через вентиляции и открытые окна. Как правило, они бьют в металлические предметы.

Ранее информагентство сообщало о разыгравшемся в Волгограде и области шторме. В редакцию ИА «Высота 102» попало видео разгула стихии на городских улицах — в Центральном и Дзержинском районах областной столицы пошел град, сменившийся ливнем.

Читайте также:

В Волгоградской области женщина потушила загоревшийся от молнии дом