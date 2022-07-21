На районы Волгограда обрушился шторм с градом: видео









На Волгоград 21 июля обрушились грозы и штормовой ветер. Как сообщает ИА «Высота 102», в Центральном и Дзержинском районах прошел град, сменившийся ливнем.

– Непогода застала нас в дороге на Ангарском, – сообщают читатели информагентства. – Сначала хлынул сильный дождь, после чего он сменился градом. Пришлось остановиться и переждать, поскольку видимость в мгновение стала нулевая.

В сравнении с тем градом, который на неделе обрушился на районы Волгоградской области, осадки в городе можно назвать весьма скромными. Кроме того, разгул стихии длился всего несколько минут.

Напомним, сегодня ГУ МЧС России по Волгоградской области предупредило жителей региона о граде, ливнях, грозах и штормовой ветер, которые будут держать в напряжении жителей три дня.