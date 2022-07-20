Экономика

В Волгограде Россельхозбанк представил цифровые сервисы для фермеров

Экономика 20.07.2022 12:25
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20.07.2022 12:25


В Волгоградском региональном филиале Россельхозбанка состоялся круглый стол на тему: «Свое Фермерство — объединение возможностей банка и агротехнологий». 
Участниками мероприятия стали фермеры со всей Волгоградской области, представители власти, ученые Волгоградского аграрного университета.
Возможности цифровой экосистемы Россельхозбанка Свое Фермерство представителям фермерского сообщества раскрыл Управляющий директор Департамента развития и поддержки корпоративного бизнеса Россельхозбанка Дмитрий Янин.
На площадке в одном месте объединены услуги и сервисы для эффективного ведения агробизнеса. Платформа ориентирована на сельхозпредприятия. Так, например, экосистема позволяет фермерам продать их сельхозпродукцию через специализированный маркетплейс. В экосистеме аграрии могут найти необходимую им технику, сырье, воспользоваться сервисом поиска сезонных рабочих, а также обсудить актуальные вопросы в сфере сельского хозяйства с другими фермерами или прибегнуть в помощи телеветеринара. Регистрация в экосистеме бесплатная, и сделки осуществляются напрямую. Вопросы продвижения и привлечения покупателей банк берет на себя, — рассказал Дмитрий Янин.
По словам заместителя директора Волгоградского филиала РСХБ Людмилы Морозовой, Основная задача платформы Свое Фермерство стоит в том, чтобы рассказать о сложных агротехнологиях простым языком, помочь фермерским хозяйствам и предприятиям АПК автоматизировать работу и получить в удобном цифровом формате необходимые для этого сервисы. 
Более 148 фермеров и предприятий АПК Волгоградской области  уже  пользуются услугами цифровой экосистемы Россельхозбанка Свое Фермерство. 


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